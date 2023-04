Wohnanlage Zeray Dilasa Orman

Mahmutlar, Türkei

-Unrival erschwingliche Wohnung mit Meerblick in bester Lage von Alanya Mahmutlar. Warum diese Unterkunft am Meer von Alanya kaufen?-Seafront Apartment - In der Nähe aller sozialen Annehmlichkeiten - Erschwinglich im Vergleich zu anderen Immobilien am Meer. Geräumige Apartments in Alanya Mahmutlar in Strand- und Stadtzentrumnähe. Die erste Linie des Apartments zum Strand ist fertig. 7 vor Jahren und es wurde nie benutzt. Diese Wohnung am Meer ist eine geräumige helle Wohnung mit 2 Schlafzimmern ist 125 qm groß. Von der großen Terrasse aus genießen Sie den türkisfarbenen Blick auf das Mittelmeer. Diese Strandwohnung zum Verkauf in Mahmutlar, Alanya, bietet ein geräumiges Wohnzimmer mit Zugang zu einer atemberaubenden großen Terrasse mit Meerblick. Auf der linken Seite ist eine moderne Küche mit Granitplatte ausgestattet. Das erschwingliche Apartment mit Meerblick unter den exklusivsten Gebäuden liegt nur 200 m vom Glockenturm entfernt, dem Zentrum von Mahmutlar, und da es als Zentrum bezeichnet wird, ist es offensichtlich, dass die Wohnung Restaurants, Apotheken und viele andere Geschäfte sind zu Fuß erreichbar. Unter der Wohnung ist der Arzt verfügbar 247. Der öffentliche Bus fährt direkt vor der Wohnung vorbei. Mit dem öffentlichen Bus erreichen Sie den Flughafen ganz einfach. Dieses Anwesen am Meer befindet sich in einem großen Komplex mit schönen Einrichtungen, darunter ein Swimmingpool und ein angelegter Garten. Merkmale der erschwinglichen Wohnung am Meer in Alanya-Beachfront - WLAN - Swimmingpool - In der Nähe des Stadtzentrums - Landschaftsgarten - Generator - Kinderbecken - Keramikfliesen - Doppelverglasung LageDieser Apartmentkomplex befindet sich in Mahmutlar. Mahmutlar liegt etwa 15 km vom Stadtzentrum von Alanya entfernt und hat 2018 34795 Einwohner. Mahmutlar ist ein Ferienort, so dass im Sommer viele Hotels und Tourismus in der Stadt aktiv sind. Es gibt viele Ausländer aus der ganzen Welt, die ihr Traumobjekt in Mahmutlar gekauft haben.