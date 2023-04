Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey

Karakocali, Türkei

Kapitulation vor: 2023

Stay Property bietet neue Apartments in der Region Oba-Alania. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 60 bis 145 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 2000 Meter. Wenn Sie sich für ein Gebiet für einen dauerhaften Aufenthalt in Alanya entscheiden, werden Sie beide Ihr Bestes geben, insbesondere wenn Sie Kinder haben. Beide kombinieren die geringe Entwicklung, die Nähe zum Zentrum und die entwickelte Infrastruktur, die für das Leben in Alanya benötigt wird. Obwohl beide in der Nähe des Zentrums liegen, erscheinen hier regelmäßig neue Projekte, so dass der Kauf einer Wohnung in einem neuen Gebäude hier immer noch real ist. Die Infrastruktur der Oba-Region: Alanyum Einkaufszentrum, große Neva Outlet Einkaufszentren, Kipa, Metro, Türkisches Bim, A101, Şok, Migros, Bau- und Baumarkt von Koçtaş, großer Baumarkt von Vatan. In Oba ist das größte neue Stadtkrankenhaus in Betrieb. Für Kinder: renommierte türkische Privatschulen und Hochschulen « Aşağıoba Hasan Atıcı Grundschule », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », Kindergärten, eine Schule mit russischsprachigen Lehrern wurde eröffnet. Es gibt auch Privatschulen mit verschiedenen Techniken, die Waldorfschule, das Amerikan Kültür College.