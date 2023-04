Wohnanlage Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey

Marmararegion, Türkei

Warum dieses Eigentum 谷؟ Die Apartments des Geländes und des internationalen Hotels, das erste Wohnprojekt in Europa einer der größten chinesischen Marken. Es befindet sich auf der wichtigen Achse von Basin Express, dem Nervenzentrum für Immobilieninvestitionen in der Stadt der beiden Kontinente. Es verfügt über luxuriöse Apartments nach den neuesten Hotelstandards und ist damit eines der einzigartigen Projekte in Istanbul. High-Profit-Renditen für diejenigen, die Wohneinheiten in das Gelände investieren oder mieten möchten. Es befindet sich in der Nähe eines wichtigen Verkehrsnetzes, das es mit allen Gebieten auf beiden Seiten der Stadt verbindet.