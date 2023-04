Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

-Dieses voll möblierte ausgezeichnete Penthouse zum Verkauf im Herzen von Mahmutlar, Alanya mit großer Terrasse und schöner Aussicht. Die großartige und atemberaubende Lage macht dies zu einer einzigartigen Gelegenheit, ein Penthouse in Mahmutlar zu erwerben. Diese Penthouse-Wohnung befindet sich in der Nähe von allem, was Sie brauchen. Alle Annehmlichkeiten in Ihrer Nähe als Restaurants und Geschäfte. Der beliebte Strand von Mahmutlar liegt nur 250 m von der Penthouse-Wohnung entfernt. Dieses fabelhafte Penthouse in Alanya misst 220 qm mit 30 m2 Terrasse. Die große Terrasse eignet sich hervorragend für ein Abendessen mit mediterranem Klima. Klimaanlage, alle Möbel und Küchengeräte sind im Preis inbegriffen. Das Anwesen verfügt über 5 Schlafzimmer und 3 Badezimmer, der gesamte Wohnbereich ist komfortabel und intuitiv gestaltet. Merkmale des ausgezeichneten Penthouse zum Verkauf in MahmutlarZentrale PositionPoolGeneratorCaretaker LiftVoll möbliertDoppelverglasungsfenster Hochwertiger LaminatbodenKeramischer Boden für die Küche