Wohnanlage Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey

Karakocali, Türkei

Kapitulation vor: 2023

Stay Property Agency bietet neue Apartments in der Gegend von Oba an. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 43,4 bis 190 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 900 Meter. Wenn unsere Kunden die Frage haben, eine neue Wohnung in einer Gegend mit allen Vorteilen und hervorragenden Nachbarn der Europäer zu kaufen, sind wir sehr zuversichtlich, neue Wohnungen in Ob anzubieten. Beide sind perfekt für diejenigen Familien, die in der Nähe des Zentrums von Alanya leben möchten und gleichzeitig das Beste haben, was in Alanya ist. Infrastruktur der Region Oba: Einkaufszentrum Alanyum, Neva Outlet, Kipa, U-Bahn, Netzwerk-Supermärkte Bim, A101, Şok, Migro, Koçtaş Baumarkt, Vatan Technologiegeschäft, Ebenfalls in beiden ist das größte staatliche Krankenhaus in Alanya. Für alle Altersgruppen werden folgende Personen zugewiesen: renommierte türkische Privatschulen und Hochschulen « Aşağıoba Hasan Atıcı Grundschule », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », die besten kommunale Schulen, Kindergärten, Eine Schule mit russischsprachigen Lehrern wurde eröffnet. Es gibt auch Privatschulen mit verschiedenen Techniken, die Waldorfschule, das Amerikan Kültür College.