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Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey

Kartal, Türkei
von € 199,553
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Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
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Über den Komplex

Wir bieten Apartments mit Balkon und Meerblick.

Die Residenz verfügt über eine große Grünfläche, Loungebereiche und Wanderwege, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, einen Swimmingpool, eine dreistöckige Garage und Sicherheit rund um die Uhr.

Fertigstellung - Oktober 2023.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur
  • U-Bahnstation - 2 Minuten
  • Kartalbrücke - 2 Minuten
  • Kartal Center - 5 Minuten
  • Marina - 5 Minuten
  • Kartal Coast - 5 Minuten
  • Flughafen - 15 Minuten
Standort des Neubaus
Kartal, Türkei
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Der Wohnkomplex befindet sich in einer umweltfreundlichen Gegend von Alanya in der Stadt Gazipasha, in der Nähe des Strandes und des Stadtzentrums, am Fuße des Stiergebirges. Der Harmony Gazipasha Park ist ein Konzept für moderne, komfortable und hochfunktionelle Premium-Gehäuse. Nur wenige Gehminuten von der Schule, dem Krankenhaus, den Geschäften, dem Café, dem Wochenmarkt, dem Fischmarkt, dem Gazipasha Marina und einem schicken Strand entfernt.
Der Komplex liegt 2 km vom Meer und dem Yachthafen von Gazipasha, 0,5 km vom Zentrum von Gazipasha und dem Krankenhaus und 4 km vom internationalen Flughafen entfernt.
Das Projekt umfasst vier monolithische Häuser mit einem großen Außenpool. Der Komplex befindet sich auf einer Fläche von 4114 m2.   Auf Lager sind Wohnungen in den Häusern A1 und A 2. Die Aufteilung der Apartments beginnt mit Zweizimmerwohnungen 1 + 1 mit einer Gesamtfläche von 48 m2, Dreizimmerwohnungen 2 + 1 mit einer Fläche von 64 m2 und Vierzimmerwohnungen 3 + 1 mit einer Gesamtfläche von 125 m2.   
Der Komplex wird im Juni 2023 in Betrieb genommen.
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Wir präsentieren Ihnen einen neuen Wohnkomplex im Zentrum des Feriengebiets von Avsallar. Avsallar ist ein Stadtteil von Alanya, der 23 km vom Zentrum entfernt liegt. Avsallar ist berühmt für seinen Sandstrand namens Incekum. Es ist ein einzigartiger Strand mit einem sehr glatten Meer und dem kleinsten Sand, der an der Mittelmeerküste der Türkei keine Analoga hat. Für Entspannung und Leben wird Avsallar von denen ausgewählt, die einen ruhigen, gemessenen Rhythmus bevorzugen, der vom Lärm und Trubel einer Großstadt entfernt ist. Avsallar ist ein großartiger Ort zum Entspannen. Die Gegend ist von Kiefernwäldern umgeben, daher gibt es saubere Luft und eine wunderschöne Ökologie. 

Der Wohnkomplex befindet sich im zentralen Teil von Avsallar, was sein unbestreitbarer Vorteil ist: Die Netzwerkgeschäfte Migros, Şok, Bim, der Bauernmarkt, Restaurants der türkischen und europäischen Küche und andere Einrichtungen der sozialen Infrastruktur befinden sich in der Nähe. Wenn Sie in Avsallar eine Unterkunft zum Entspannen, Leben oder Mieten kaufen möchten, achten Sie auf dieses Projekt, da es eine wundervolle Lage hat und auch über eine breite Infrastruktur verfügt. 

Auf dem Gebiet des Wohnkomplexes befinden sich zwei Wohnblöcke sowie Außen- und Innenpools, ein Wasserpark, ein gepflegter grüner Garten, ein Hamam, ein Fitnessstudio, eine Sauna und ein Spielplatz. Die breite Infrastruktur des Wohnkomplexes wird sowohl Erwachsenen als auch Kindern mehr Zeit lassen. Der Vorteil des Projekts besteht auch darin, dass die Lage und das Konzept eines Fünf-Sterne-Hotels es den Eigentümern ermöglichen, Wohnungen zu mieten und ein stabiles hohes Einkommen zu erzielen. 

Der Komplex zeichnet sich durch moderne, raffinierte Architektur aus. Die Apartments werden mit einer sauberen Dekoration und einem mit Badezimmern ausgestatteten Küchenset gemietet. Sie müssen nur Möbel, Haushaltsgeräte und Klimaanlagen nach Ihren Wünschen auswählen. Insgesamt umfasst der Komplex 79 Wohnungen 1 + 1, 15 Wohnungen 2 + 1, 2 Wohnungen 2 + 1 Maisonette, 5 Wohnungen 3 + 1 Maisonette, 1 Wohnung 4 + 1 Maisonette.
Dieser Komplex kombiniert das beste Design und komfortable Apartments, nur 700 m vom Meer entfernt.
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Kapitulation vor: 2023

Квартира в жилом комплексе в Кестеле

Кестель – самый европеизированный район Алании. Он находится в 8 км за восток от центра Алании и состоит из 5-этажных жилых комплексов сиобствены. Большая часть жилой части Кесетеля находится в 700 м зоне от берега Средиземного моря, поэтому дйт.

На територии Кестеля находится университет города Аланья, русскоязычная школа Класика М, частные.  С каждым годом в Кестеле открываются новые супермаркеты, кофейни, аптеки. Жить в Кестеле становится более разнообразной и увлекательной.

Набережная Кестеля оборудована велосипедными и прогулочными дорожками, тренажерами, азбиты парки. В парках есть беседки, куда можно выйти на пикник с друзьями и родственниками.

Квартира в Кестель будет прекрасным выбором, если вы планируете отдыхать в Турции или расматепривает. Некоторые жители Кестеля проводят несколько месяцев году в своей квартире, остальное время сдаюте.  В Кестеле проживает много жителей северной Европы. Кестель больше походит на уютный европейский городок, чем на турецкий город.

Жилой комплекс состоит из одного пятиэтажного здания с территорией 1338 кв.м. на растояние 750мрт. Всего в доме будет 20 апартаментов планировкой 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1 дуплекс, 3 + 1 дуплекс. Есть квартиры с выходом в сад и пентхаусы.  В пешей доступности от дома протекает река Дымчай.

Владельцы апартаментов будут доступны:

  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Сауна
  • Спорт салон
  • Крытая парковка

На территории комплекса будет беспроводной интернет. По периметру территории установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения. В комплексе постоянно будет проживать капыджи и ухаживать за територией.

Во всех квартирах будет выполнена чистовая отделка. Кухня-салон американского типа с выходом на балкон или террасу. В кухне и ванных комнатах установлена сантехника и встроенная мебель с гранитной столешницей. В ванной будет установлен проточный водонагреватель. В квартире будет выполнен монтаж межкомнатных и входных дверей. На полу будет керамогранитная плитка.

Проект будет готов к заселению в октябре 2023 года, для проживания и сдачи в аренду нужно бедет тол. Постродажный сервис Alanya Investment поможет укомплектовать вам квартиру в режиме онлайн и офлайн.

Напишите нам, что бы менеджеры Alanya Investment предоставили вам полную информацию по этим и другим проектам.

 

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