Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey

Gazipasa, Türkei

Kapitulation vor: 2023

Der Wohnkomplex befindet sich in einer umweltfreundlichen Gegend von Alanya in der Stadt Gazipasha, in der Nähe des Strandes und des Stadtzentrums, am Fuße des Stiergebirges. Der Harmony Gazipasha Park ist ein Konzept für moderne, komfortable und hochfunktionelle Premium-Gehäuse. Nur wenige Gehminuten von der Schule, dem Krankenhaus, den Geschäften, dem Café, dem Wochenmarkt, dem Fischmarkt, dem Gazipasha Marina und einem schicken Strand entfernt.

Der Komplex liegt 2 km vom Meer und dem Yachthafen von Gazipasha, 0,5 km vom Zentrum von Gazipasha und dem Krankenhaus und 4 km vom internationalen Flughafen entfernt.

Das Projekt umfasst vier monolithische Häuser mit einem großen Außenpool. Der Komplex befindet sich auf einer Fläche von 4114 m2. Auf Lager sind Wohnungen in den Häusern A1 und A 2. Die Aufteilung der Apartments beginnt mit Zweizimmerwohnungen 1 + 1 mit einer Gesamtfläche von 48 m2, Dreizimmerwohnungen 2 + 1 mit einer Fläche von 64 m2 und Vierzimmerwohnungen 3 + 1 mit einer Gesamtfläche von 125 m2.

Der Komplex wird im Juni 2023 in Betrieb genommen.