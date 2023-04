Wohnanlage Premium residence in the center of Istanbul, Turkey

Yaylali, Türkei

Wir bieten Ihre Aufmerksamkeit Badewohnungen zum Verkauf Alanya, Kestel im neuen Entwicklungsgebiet der Ferienstadt Alanya-Kestel. Es ist nur 3 km vom beliebten Zentrum von Oba und 6 km vom historischen Zentrum von Alanya entfernt. Kestel erstreckt sich entlang der Küste zwischen Mittelmeer und Berg. Diese geräumige Wohnung mit einem Schlafzimmer in Kestel Fläche von 83 qm. und hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit offener moderner Küche, ein Badezimmer mit modernen Einbaumöbeln und Dusche sowie eine große Terrasse. Die Küche ist modern gestaltet und eingebaut. Dieser Apartmentkomplex am Meer befindet sich im Stadtteil Kestel, nur 20 m vom Sandstrand entfernt. Sie können in diesem wunderschönen Mittelmeer kurz nach Ihrer Wohnung schwimmen. Es gibt einige Geschäfte, Cafés und einen Supermarkt, die zu Fuß zu dieser Wohnung am Meer in Alanya, Kestel, gehören. Abends können Sie mit Ihrem Freund in Parks spazieren gehen oder Freunde treffen, um in gemütlichen Cafés eine Tasse Kaffee zu trinken. Der Küstenkomplex verfügt über viele Merkmale wie einen Swimmingpool, eine Sauna, Doppelverglasungsfenster, Internet, Grill und Pergola. Hauptmerkmale der Seaside Apartment zum Verkauf in Alanya, Kestel Nur 20 Meter vom Strand entfernt Hochwertige Materialien verwendetsaunaSchwimmbadInternetBBQPergolaKeramischer BodenGranit-Arbeitsplatte Hochglänzende Küche