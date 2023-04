Wohnanlage Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey

Akarca, Türkei

Kapitulation vor: 2023

StayProperty bietet neue Apartments in Kestel. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 58 bis 170 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 250 Meter. Obwohl Kestel neben Mahmutlar liegt, ist es grundlegend anders, hier sind alle Immobilien bis zu fünf Stockwerke und das meiste davon sind neue Gebäude, mit Hotelinfrastruktur und hellen, originellen Fassaden. Neue Apartments in Kestel haben aufgrund der Nähe zum Zentrum und zum Meer ein hohes Mietpotential, während die Gegend ruhig und nicht so überfüllt ist wie das Zentrum von Alanya. Es gibt Netzwerk türkische Supermärkte, es gibt einen Markt, Geschäfte, Restaurants, Cafés, städtische Schulen und Gärten, eine russischsprachige internationale Privatschule, eine große Universität. In der Nachbarregion Mahmutlar im Osten und im Zentrum von Alanya im Westen gibt es eine große Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten, Einkaufszentren und Restaurants. Sie können in 5-10 Minuten zu beiden Seiten gelangen, der Transport bewegt sich aktiv, es gibt eine Autovermietung.