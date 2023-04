Wohnanlage Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey

Wir bieten geräumige Apartments mit Blick auf die Stadt.

Die Residenz verfügt über ein Fitnessstudio, Sicherheit und eine Grünfläche.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Bushaltestellen, Einkaufszentren, einer Schule und einem Kindergarten.

Kadiköy ist eines der ältesten Gebiete im asiatischen Teil Istanbuls. Im Vergleich zu den anderen Touristenvierteln ist es hier weniger geschäftig und überfüllt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es in der Umgebung an Sehenswürdigkeiten mangelt. In Kadiköy finden Sie zahlreiche Geschäfte und Galerien, gemütliche Cafés und Luxusrestaurants, Parks und Promenaden, wunderschöne historische Gebäude und Sehenswürdigkeiten.