Wohnanlage Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey

Karakocali, Türkei

-Diese billige Wohnung mit 3 Schlafzimmern in Alanya mit Swimmingpool ist überall zu Fuß erreichbar. Die Wohnung befindet sich in der Nähe des Flusses Dim, von Geschäften und Restaurants und ist nur 500 m vom Strand entfernt. Schöne, saubere Wohnung in perfekter Lage in der Nähe des beliebten Oba-Zentrums. Diese gemütliche Wohnung ist komplett 120 m2 groß, mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern in einem Komplex mit Pool und Grünflächen und einer Renovierung möglich. Der Pool ist den ganzen Sommer geöffnet und schön gestaltet. Es verfügt über ein geräumiges und helles Wohnzimmer mit Zugang zu einer großen Terrasse mit guter Aussicht auf die Nachbarschaft. Es ist ideal für Investitionen und Familien. Merkmale 3 Schlafzimmer billige WohnungSchwimmbadLift In der Nähe aller Annehmlichkeiten zu Fuß zu BeachPVC WindowsKeramischer Boden