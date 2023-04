Wohnanlage High-rise residence Acar Verde Residences with aqua parks and restaurants, in a prestigious green area, Istanbul, Turkey

Akarca, Türkei

Kapitulation vor: 2024

Stay Property bietet neue Apartments im Istanbuler Stadtteil – Kartal. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1.Die Fläche der Wohnung beträgt 78 bis 213 m2.Istanbul ist die größte Stadt der Türkei und liegt gleichzeitig in zwei Teilen der Welt: Europa und Asien. Die Stadt liegt am Ufer des Marmarameers und des Schwarzen Meeres, getrennt durch die Bosporusstraße. Istanbul ist nicht die Hauptstadt der Türkei, sondern das kulturelle, industrielle und finanzielle Zentrum des Landes, eine der bedeutendsten Städte der Welt. Istanbul ist eine Stadt der Perspektiven, der Wiegengeschichte mit majestätischen Moscheen, dem einzigartigen kulturellen Erbe und Tausenden von Attraktionen. Wenn Sie also eine Wohnung in Istanbul kaufen, sind Sie immer im Zentrum der Welt. Im modernen Istanbul werden Immobilienprojekte gebaut, die Sie mit ihrem Umfang und ihrem Komfort überraschen. Hier werden Komplexe mit origineller Architektur gebaut, und in letzter Zeit werden Resortkonzepte immer beliebter, in denen Innen- und Außenpools, Erholungsgebiete und Spa vorhanden sind.