Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey

Marmararegion, Türkei

Kapitulation vor: 2022

Übersicht:

Das Projekt bietet Luxusapartments für Menschen, die das Beste suchen, und wurde als zeitlose Struktur konzipiert. Im Zentrum von Istanbul wurde dieser Fünf-Sterne-Komplex gebaut, um eine moderne, friedliche Lebensweise widerzuspiegeln. Der Bau wurde strategisch günstig platziert, um dieses Nisantasi-Gebiet zu einem Zentrum für zeitgenössisches Leben für Einheimische zu machen. Im Oktober 2022 wird das Projekt abgeschlossen sein.

Warum diese Immobilie kaufen:

Die klassische Schönheit von Ikonengebäuden.

Unter dem Motto “ Wo urbaner Luxus auf Kreativität trifft, steigt ”.

Erstaunliche Details mit Schwerpunkt auf der Essenz.

Die Staatsbürgerschaft durch Investition wurde bereits genehmigt.

Außergewöhnliche Qualität und spektakuläre Aussichten.

verschiedene Einheitengrößen, darunter 1 + 1, 4 + 1, und Penthäuser.

Ort:

Nisantasi im Herzen von Istanbul ist ohne Zweifel das wohlhabendste Viertel der Stadt für Menschen, die einen hohen Lebensstandard in der Nähe renommierter Einkaufsviertel, bekannter Marken, suchen, ausländische Boutiquen und andere opulente Annehmlichkeiten. In Nisantasi befinden sich einige der besten Restaurants, Cafés und Pubs der Stadt. Nisantasi hat eine der höchsten Konzentrationen internationaler Einwohner und liegt günstig in der Nähe wichtiger historischer Stätten wie Taksim und Cihangir. Das Leben in Nisantasi, einer der reichsten und am besten ausgebildeten Regionen, ist ein Luxus. es ist der Ort zu sein.

Nisantasi ist ideal für diejenigen, die Luxusimmobilien im Stadtzentrum kaufen möchten. Es verfügt über eine hervorragende Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, ist nur wenige U-Bahn-Stationen vom Taksim-Platz und der Istiklal Avenue entfernt. Die Bewohner werden nie müde, die Umgebung zu erkunden.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit:

Apartments mit 1 + 1 Schlafzimmer beginnen bei 110 m2 und kosten 900.000 Euro.

Apartments mit 2 + 1 Schlafzimmer beginnen bei 141 m2 und kosten 1.100.000 Euro.

Apartments mit 3 + 1 Schlafzimmer beginnen bei 284 m2 und kosten 2.100.000 Euro.

Apartments mit 4 + 1 Schlafzimmer beginnen bei 285 m2 und kosten 2.500.000 Euro.