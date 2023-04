Wohnanlage New residence close to the metro station and highways, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

-Wir bieten Ihnen eine Tasse Kaffee von dieser Terrasse an der ersten Küste in Alanya Mahmutlar! Apartment am Meer in der Nähe des Mahmutlar CentersDies ist ein möbliertes Apartment mit 2 Schlafzimmern und 2 großen Terrassen direkt am Meer in Alanya. Das Projekt wurde 2009 vom bekannten Konstrukteur der Alanya abgeschlossen. Der Komplex zeichnet sich durch Qualität und exzellentes Management aus. Der Komplex befindet sich in Mahmutlar in einem geschlossenen Garten mit 4 Blöcken und insgesamt 136 Apartments. Das Anwesen befindet sich auch in der Nähe des Zentrums und der Geschäfte. Diese zum Verkauf stehende Alanya-Wohnung verfügt über ein großes Wohnzimmer mit einer amerikanischen Küche und mehrere große Fenster, mit denen Sie den schönen Blick auf das Mittelmeer genießen können. Vom Wohnzimmer aus gehen wir zu einer spektakulären Terrasse mit einem Tisch, um etwas zu trinken und genießen den Meerblick. Nächster, Wir finden zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer und einen weiteren Balkon mit Meer- und Straßenblick. Die Wohnung mit Meerblick ist neu eingerichtet und Sie finden alle notwendigen Geräte wie Klimaanlagen und weiße Ware drinnen. Dies schützt Sie Geld und Zeit. Einfach kaufen und leben! Highlights der Seafront ApartmentsEinzigartige LageMarkenförmiger, gut verwalteter Komplex Neu und modern gestaltet In der Nähe aller sozialen EinrichtungenLage des GrundstücksDas Anwesen befindet sich in Mahmutlar. Mahmutlar liegt 12 km vom Stadtzentrum von Alanya entfernt. In diesem Viertel befindet sich ein sehr großes Zentrum, in dem Sie alles finden, was Sie brauchen. Auf dem Territorium gibt es einen Grillplatz, einen Strandpark, einen Trainingsbereich und einen Kinderpark. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, diese Unterkunft in Alanya direkt am Meer zu kaufen. Für weitere Informationen zu dieser Unterkunft kontaktieren Sie uns bitte per Whatapp oder Mail.