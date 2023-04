Wohnanlage Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey

Karakocali, Türkei

-Wenn Sie nach einer Wohnung in Alanya suchen, die sich sowohl in einer dynamischen Allee als auch in der Nähe des Meeres befindet, ist diese die richtige für Sie. Es ist 2 + 1, auf 125 m2, mit einer getrennten großen Küche, einem großen verglasten Balkon, einem Wohnzimmer, zwei Schlafzimmern und zwei Bädern. Von allen Fenstern der Wohnung aus können Sie das Meer sehen. Was ist mit dem Meerblick, während Sie Ihren Kaffee trinken? Und es gibt auch den Pool, in dem Sie in der Nähe schwimmen oder sich sonnen können. Apartment mit Meerblick in Alanya, Tosmur, nur 150 m von BeachNow entfernt. Es ist Zeit, über den Standort des Gebäudes zu sprechen. Diese Wohnung befindet sich im Stadtteil Tosmur in der Nähe des Dimriver und nur 150 Meter vom Meer entfernt. Tosmur ist ein bekanntes Viertel in Alanya mit seinem Strand, Geschäften für internationale Einwohner. Sie können in zehn Minuten zu Fuß zum Strand gehen. Und es gibt auch Märkte, Restaurants und Cafés rund um das Gebäude. In fünf Minuten erreichen Sie die Bushaltestelle, steigen in den Bus und fahren, wohin Sie wollen. Seien Sie sicher, Wandern in der Nähe des Dim River wird morgens so entspannend und angenehm sein. Wenn Sie zum Stadtplatz gehen möchten, dauert es nur 15 Minuten. Die Wohnung befindet sich im 7. Stock eines 10-stöckigen Gebäudes. Warum dieses Apartment in Alanya, Tosmur, kaufen? - Vollständige Möbel und Küchengeräte enthalten - In Strandnähe - Meerblick vom Balkon Infolgedessen, Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall, diese Wohnung zu kaufen, um ein schönes Leben in Alanya zu führen. Du wirst es nie bereuen!