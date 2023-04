Wohnanlage Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey

Mersin, Türkei

von € 100,440

100 m² 1 Wohnung

Kapitulation vor: 2023

< p > Der Luxuskomplex 90.000 € < p > Die Aufmerksamkeit von Wohnungen ist sehr gering. < p > TECE PANORAMA einzigartiger Komplex mit geschlossenem Parkplatz, Hamam, Fitnessraum, SPA-Zone. < p > Exklusives Projekt in der Mezitli-Region ( Teja ), 450 m vom Mittelmeer entfernt. < p > Mit dem Auto erreichen Sie Mersin Marina nur 25 Minuten. < p > Besteht aus 3 separaten Blöcken, die durch ein landschaftlich gestaltetes Gebiet vereint sind. < p > Zum Verkauf Wohnungen 2 + 1, 3 + 1 ( Block A und C ). < p > Projektmerkmale: < p > • Wasserpark < p > • Eingangsgruppe mit Empfang < p > • SPA-Zone mit Sauna < p > • Türkisches Hamam < p • Innenpool < p > • Innen-Fitnessraum < p > • Tiefgarage < p > • Basketballplatz < p > • Spielplatz < p > • Pavillons zum Grillen und Entspannen < p > • Kinder- und Erwachsenenpools < p > • elektrischer Generator < p > • Gas < p > • Fitnessstudio im Freien < p > • Videoüberwachung 24/7 < p > • Landschaftsgebietsgestaltung < p > In der Nähe: Geschäfte, Cafés, eine Apotheke, Metzger- und Gemüseläden, Bäckereien, eine Schule, Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel. < p > TECE PANORAMA Apartments sind vollständig darauf vorbereitet, unmittelbar nach der Lieferung zu leben. < p > Der Preis beinhaltet Dekoration, Küchenset mit Granitoberflächen, Schrankmöbel. < p > Sanitär- und Ausrüsten von Premium-Badezimmern. < p > Alle Apartments verfügen über 2 Badezimmer und 2 Balkone. < p > Kosten: < p > 2 + 1 ( 1000 m². ) ab 90 000 € < p > 3 + 1 ( 120 qm ) ab 113 000 € < p > Angebot: Juni 2023: < p > • Preis des Entwicklers < p > • Ratenzahlung 0% bis 8 Monate. < p > • Anzahlung 50% < p > • Transaktionsunterstützung < p > • Kundendienst < p > Schauen Sie sich die Wohnung in TECE PANORAMA an < p > Erfahren Sie mehr über dieses und andere Projekte: < p > • Anastasia < p > • Nun, Homes Gayrimenkul