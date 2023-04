Wohnanlage New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey

Ciplakli, Türkei

Dieses fantastische Anwesen mit Meerblick in einem gut verwalteten Komplex mit einem großen Pool in Cikcilli, Alanya. Es ist unschlagbar, nur 300 Meter vom größten Einkaufszentrum von Alanya namens Alanyum und 300 Meter vom Bruttomarkt der U-Bahn entfernt. Diese Immobilie in Alanya wurde auf großem Land gebaut und besteht aus 2 großen Blöcken und vielen kleinen Blöcken. Es gibt 192 moderne Wohnungen in der Anlage. Apartment mit Meerblick in der Türkei Alanya bietet ein komfortables Leben mit öffentlichen Bereichen wie Parkplatz, gepflegtem Garten, über 300 m² großem Pool, Café, Rastplatz, Massageraum, Fitnesscenter, Billard, Wasserrutsche, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Gärtner und Überwachungskameras. Diese geräumige und helle Wohnung Größe 120 qm mit 2 Schlafzimmern, 2 Bädern und 2 Terrassen. Die große Terrasse bietet einen großartigen Blick auf das Schloss und das Meer und kann den Winter mit eigenem Fondle-Glas nutzen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock des Gebäudes und ist nach Südwesten ausgerichtet. Die Küche ist komplett ausgestattet mit hervorragenden Geräten und hochwertigen Materialien wie Marmor und dem großen Küchenmarmor-Baskenraum, großen Schränken und funktionalen Armaturen. Zusätzlich sind alle Möbel und Klimaanlagen im Preis inbegriffen. Diese Wohnung mit Meerblick in Alanya ist mit weißen Waren, Satelliten-TV-System, ausgestattet, PVC-Doppelgläser Allgemeine Merkmale der Wohnung mit Meerblick in einem gut verwalteten KomplexGroßer PoolRestaurantFitnesscenterMassagezimmerGroßer angelegter GartenKlimaanlageVoll möbliertMeerblickWi-FiCaretakerLift