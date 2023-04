Wohnanlage Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

Kapitulation vor: 2024

Zu verkaufen Wohnung in Mahmutlar. Planungswohnung 3 + 1 mit separater Küche, Gesamtfläche 168 m2, und die Entfernung zum Strand beträgt 600 Meter. Das Projekt wird im Mai 2024 in Auftrag gegeben. Immobilien in Mahmutlar sind optimal für Familien mit Kindern und Jugendlichen. Vor allem aber verliebte sich das Gebiet in Rentner aus den GUS-Ländern. Schließlich ist hier die Sprachbarriere – nicht zu spüren, die Schilder und Menüs in Restaurants sind alle in russischer Sprache. Obwohl Mahmutlar 14 km vom Zentrum von Alanya entfernt ist, befindet sich Barbaros an den Hauptstraßen, Ataturka und der Damm sind immer überfüllt, Infrastruktur, Handel und Restaurants sind das ganze Jahr über geöffnet. Dies ist eine autonome Stadt, in der es alles fürs Leben und einen geschäftigen Urlaub gibt, ein großes Einkaufszentrum gebaut wird, türkische Bauernbasare, viele Restaurants, Geschäfte und Boutiquen zweimal pro Woche stattfinden, und bei jedem Schritt gibt es Supermärkte. Die gesamte Küste von Mahmutlar ist von zahlreichen Stränden besetzt. Entlang der Promenade und innerhalb des Bereichs gibt es Radwege. Viele Parks, Sport- und Spielplätze. Mahmutlar zeichnet sich durch eine einfache Planung aus. — 3 Hauptstraßen verlaufen parallel zum Meer. Es besteht kaum eine Chance, sich zu verlaufen. Kompaktes, bewohntes Gebiet mit gesättigter Infrastruktur.