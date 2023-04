Wohnanlage New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey

Alanya, Türkei

Kapitulation vor: 2024

Wir bieten Ihnen ein im Bau befindliches Projekt eines bekannten Entwicklers in Alanya an, das sich im Stadtteil Oba befindet, nur 350 m vom Mittelmeer entfernt. Der Komplex wird aus 4 Niederflusspalzen bestehen und im Dezember 2024 fertiggestellt sein. Es wird eine 5 * Hotelinfrastruktur haben. Entwickler bietet zum Verkauf 2 + 1 Maisonette-Wohnungen ( 110-117m2 ) an. Alle Wohnungen werden komplett fertiggestellt geliefert, mit Einbauküchen, Sanitärartikeln in den Bädern und Fußbodenheizung in den Badezimmern. Als Bonus gibt der Entwickler seinen Kunden in jedem Zimmer 7 Haushaltsgeräte und Klimaanlagen der Marke BOSH in ihrer neu gekauften Wohnung. Beeilen Sie sich, es sind nur noch sehr wenige Wohnungen übrig. Der Entwickler bietet günstige Rabatte für 100% Zahlung und zinslose Raten bis zum Ende des Baus.