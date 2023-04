Wohnanlage Prestigious residence with a panoramic view in Vadistanbul area, Istanbul, Turkey

Wir bieten Apartments mit unterschiedlichen Layouts ( vom Studio bis zu vier Schlafzimmern ) an. Die Wohnungen bieten einen Panoramablick auf die Stadt.

Die Hochhausresidenz besteht aus drei Türmen und verfügt über einen Concierge-Service, ein Fitnesscenter und ein Spa, Schwimmbäder und einen Parkplatz für 3.500 Autos.

Ausstattung und Ausstattung des Hauses

"Das "Smart Home" -System ( steuert Beleuchtung, Heizung, Kühlung und Lüftung auf dem Telefon ) fern

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Die Unterkunft befindet sich in einem der beliebtesten Stadtteile der europäischen Seite Istanbuls, direkt an der TEM-Autobahn, nur fünf Minuten von der Brücke zwischen Europa und Asien entfernt, In unmittelbarer Nähe zu vielen U-Bahn-Stationen, Bus- und Straßenbahnhaltestellen, einem Flughafen, nur wenige Minuten vom Belgrader Wald entfernt.