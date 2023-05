Wohnanlage Kvartira s sovremennym dizaynom

Ban Kata, Thailand

von € 92,642

30–33 m² 2 Wohnungen

Kapitulation vor: 2022

Charakteristisch für das Objekt: Der Entwickler bietet ein Mietprogramm von 70/30% In dem Komplex: dieser Komplex, der die Eigenschaften des klassischen und modernen Stils kombiniert, Es wurde entwickelt, um funktionalen Komfort in seinen besten Erscheinungsformen zu bieten. Eine einzigartige Kombination aus hellen Tönen, einfacher Form und charakteristischem Interieur schafft ein tiefes Gefühl von Geräumigkeit und Komfort ohne Gleichen. Der öffentliche Bereich und der Botanische Garten betonen ausdrücklich alle Freuden eines luxuriösen Lebens, und die Infrastruktur und die zusätzlichen Häuser absorbieren Einfachheit und Ruhe in ihrer reinen Form. In der Eigentumswohnung stehen unter anderem folgende Dienstleistungen und Einrichtungen zur Verfügung: Rezeption, multifunktionale Bibliothek, Botanischer Garten und tropische Erholungsgebiete, Weichsel, Verwaltung, Dachterrasse, Panorama-Pool, Wäscherei, Buslinienservice, Parkplatz, 24-Stunden-Sicherheit. In den Wohnungen: Designer haben das enorme Potenzial zur Steigerung der Mieteinnahmen und des Kapitalwachstums im Projekt festgestellt, Maximierung aller Vorteile eines luxuriösen Lebens unter modernen Bedingungen. Eine besondere Rolle bei der Gestaltung der Residenz spielt ein fantastischer Blumencocktail, unter dem ein klassischer türkisfarbener Ton für Halbedelsteine hervorsticht. Die charakteristischen Merkmale der Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern sind perfekt ausgewählte natürliche Beleuchtung, Geräumigkeit und eine Kombination von Materialien von höchster Qualität. Die Kombination aus lokalen Originalmaterialien, den besten Holzarten und Fliesenarten beleuchtet den Innenraum mit magischem Charme. Das Konzept des ästhetischen Designs — ist eine Hommage an lokale Traditionen und das koloniale Erbe, ein unsichtbarer, aber dauerhafter Faden, der Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Karte: Flughafen: 1 Stunde Patong: 15 min Einkaufszentrum: 15 min min Golfclub -: 30 min Yate - Club: 40 min Nahe gelegene Orte Großbuddha li li > Suvan Khiri Khet Tempel