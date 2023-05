Wohnanlage Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey

Phuket, Thailand

von € 189,585

60 m² 1 Wohnung

Kapitulation vor: 2023

PATONG BAY HILL - Eigentumswohnung Die Patong Bay Seaview Residence ist eine zeitgenössische Entwicklung von 454 Einheiten von 45,5 Quadratmetern. Die Unterkünfte sind luftig gestaltet und in modernen Innenräumen ausgestattet. Sie sind voll möbliert und bieten einen hervorragenden Blick über die Patong Bay. Jedes Apartment mit einem Schlafzimmer verfügt über einen eigenen Balkon sowie einen privaten Balkonpool mit Meerblick, der den Eigentümern die Möglichkeit bietet, sich zu entspannen und die atemberaubenden Ausblicke auf die Andamanensee zu genießen. Die Patong Bay Seaview Residence befindet sich hoch in den Hügeln am Rande des elektrischen Stadtteils Patong Beach und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Patong Bay. Die 454 Ein-Zimmer-Einheiten verfügen über eine offene Küche, Wohn- und Essbereiche, die viel Platz bieten. Das tropische, moderne Design wird durch angelegte Gärten und natürliche Bergblicke weiter verbessert. Während sich das Projektgelände abgelegen und abgelegen anfühlt, sind sie nur wenige Gehminuten vom Patong Beach entfernt. Es gibt einen Gemeinschaftspool, einen Fitnessraum, ein Spa, Restaurants und Cafés sowie ein Clubhaus. Das Projekt umfasst auch ausreichend Parkplätze. Kaufbedingungen Mietgarantiebedingungen 7% NET-Mietgarantie (vorbehaltlich WHT) (keine monatlichen Gebühren, kein Strom, keine Wartung, kein sinkender Fonds ...) für die ersten 15 Jahre. Die Mietgarantie wird jedes Jahr im Voraus bezahlt. Buy-Back-Option Nach 10 Jahren ab dem Abschlussdatum kann der Käufer die Rückkaufoption beantragen und das gesamte gezahlte Geld zurückerhalten. Nach 15 Jahren Möglichkeit, eine neue Mietgarantiezeit neu zu verhandeln. Zahlungsbedingungen 200.000 Baht Reservierungseinzahlung 40% bei Unterzeichnung des Kaufvertrags innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung des Reservierungsvertrags. 20% nach Fertigstellung der Infrastruktur. 20% nach Fertigstellung der Baustiftung 10% nach Fertigstellung der Gebäudestruktur 10% (abzüglich Einzahlung) bei Schlüsselübergabe Eigentümervorteile Möglichkeit für den Eigentümer, das Gerät 4 Wochen in der Nebensaison oder 2 Wochen in der Hochsaison und 2 Wochen in der Nebensaison zu nutzen, frei von den Kosten für Strom, Wasser und monatliche Gebühr. Der Eigentümer kann die Nutzungsrechte des Referats auch während der Hauptsaison bei einer Vergütung in Höhe von 50% der offiziellen Mietgebühr erhalten. EIGENSCHAFTEN Immobilientyp: Sea View Apartment Grundstücksgröße (qm): 32.262 qm Layout: 45,5 m², 1 Schlafzimmer Gesamteinheiten: 454 Eigentum: Geschützter Pacht mit 7% NET-Garantieertrag für 15 Jahre Stil: Tropical / Modern Küche: Offene Küche Wohnzimmer: Offener Wohnbereich Schwimmbad: Private Balkonpools mit Meerblick Balkon: Privat Garten: Landschaftsgarten Ansicht: Meer / Berg