Villa Investicionno-privlekatelnaya villa

Das Rawayana Beachfront Village ist ein multifunktionales Projekt, das aus 282 Designer-Apartments auf 4 Etagen und 22 hochprämischen Villen besteht.



Der Komplex befindet sich im Herzen von Ravai - der Stadt Phuket, die es für verschiedene Annehmlichkeiten in der Umgebung leicht zugänglich macht!



Das Projekt befindet sich in einer großartigen Lage, von wo aus Sie bequem den Strand, Restaurants und Einkaufszentren erreichen können.



Die Wohnanlage bietet einen einzigartigen Urlaub an der Küste, der Luxus und Natur verbindet.

Das Projekt zielt darauf ab, den Bewohnern einen atemberaubenden Blick auf den Strand und die Umgebung zu bieten und gleichzeitig ein hohes Maß an Privatsphäre zu gewährleisten.



EINFACH:

- Gemeinschaftspool

- Clubhaus

- Öffentlicher Garten

- Fitness

- Allgemeines Fitnessstudio

- Direkter Zugang zum Strand

- 24 Stunden Sicherheit

- Videoüberwachung rund um die Uhr

- Parken

- Aufzug



