Wohnanlage Apartamenty klassa Luxury

Pa Tong, Thailand

von € 115,265

Kapitulation vor: 2024

DAS PROJEKT – Paradise Beach Residence Die Paradise Beach Residence Phuket liegt 2 km südwestlich von Patong und ist eine außergewöhnliche Residenz auf der Insel Phuket. Der unberührte, kompakte Strand ist einer der verborgenen Schätze von Phuket. Das schicke und moderne Projekt bietet Wohneinheiten mit einem Schlafzimmer von 45 Quadratmetern und 60 Quadratmetern. Die Wohneinheiten mit einem Schlafzimmer sind tropisch und modern gestaltet und verfügen über eine offene Küche, Wohn- und Essbereiche. Das quadratische Layout maximiert den Platz. Das Design ist minimalistisch mit großen Fenstern und raumhohen Glasschiebetüren, damit natürliches Licht durch die Wohnung kaskadieren und die beeindruckende Aussicht verbessern kann. Jedes Apartment verfügt über einen Balkon mit eigenem Whirlpool. Die Apartments im Erdgeschoss bieten das ultimative Entspannungserlebnis mit direktem Zugang zum Pool. Die voll möblierten Einheiten verfügen über makellos stilvolle Möbel und moderne Dekorationen, um den nötigen Komfort in Ihrem Traumferienhaus zu bieten. Die Eigentümer der Paradise Beach Residence Phuket bieten eine Vielzahl praktischer Annehmlichkeiten und Einrichtungen vor Ort und können Parkplätze, ein Poolzentrum, eine Poolbar und einen Konferenzraum genießen, Modernes Fitnesscenter, Luxus-Spa und Wellnesscenter, Mini Mart und Lobby mit 24-Stunden-Sicherheit sowie Restaurants mit thailändischer und westlicher Küche Kaufbedingungen Mietgarantiebedingungen 7% NET ( vorbehaltlich der WHT ) -Mietgarantie ( keine monatlichen Gebühren, kein Strom, keine Wartung, kein sinkender Fonds ... ) in den ersten 15 Jahren. Die Mietgarantie wird jedes Jahr im Voraus bezahlt. Rückkaufoption Nach 10 Jahren ab dem Abschlussdatum kann der Käufer die Rückkaufoption beantragen und das gesamte gezahlte Geld zurückerhalten. Nach 15 Jahren Möglichkeit, eine neue Mietgarantiezeit neu zu verhandeln. Zahlungsbedingungen 200.000,00 THB Reservierungseinzahlung 35% bei Unterzeichnung des Kaufvertrags innerhalb von 30 Tagen ab Reservierungsvertrag 10% nach 90 Tagen ab der vorherigen Rate 15% nach Fertigstellung der Infrastruktur 15% nach Fertigstellung der Baustiftung 15% nach Fertigstellung der Gebäudestruktur 10% ( Minuseinzahlung ) bei Schlüsselübergabe Eigentümerleistungen Möglichkeit für den Eigentümer, das Gerät 4 Wochen in der Nebensaison oder 2 Wochen in der Hochsaison und 2 Wochen in der Nebensaison zu nutzen, frei von Strom-, Wasserkosten, und monatliche Gebühr. Der Eigentümer kann die Nutzungsrechte der Einheit auch während der Hauptsaison bei einer Vergütung in Höhe von 50% der offiziellen Mietgebühr erhalten. Der Eigentümer kann eine VIP-Mitgliedskarte erhalten und einen Rabatt in Paradise Beach erhalten. EIGENSCHAFTEN der Paradise Beach Residence Objekttyp: Wohnsitz Grundstücksgröße ( m² ): 24.100 m² Layout: 45 & 60qm, 1 Schlafzimmer Gesamteinheiten: 1.152 Eigentum: Geschütztes 90-jähriges Mietverhältnis mit 7% NET-Garantieertrag für 15 Jahre Stil: Tropisch / Modern Küche: Offene Küche Wohnzimmer: Offener Wohnbereich Schwimmbad: 7.000 m² großes Schwimmbad sowie ein Infinity-Pool auf dem Dach Balkon: Privater Balkon mit Whirlpool Ansicht: Blick auf den Garten / Blick auf die Pools / Meerblick Entfernung vom Meer: 300 Meter