Phuket, Thailand

von € 1,975,814

365 m² 1 Wohnung

Botanica Ocean Valley ist ein Projekt von Luxusvillen mit einem Pool, der von einem der sehr erfolgreichen Entwickler von Villen in Phuket entworfen wurde. Der Komplex befindet sich in Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, in der Nähe des Yachthafens von Ao Por Grand Marina. Auf dem Gebiet des Komplexes befinden sich 9 prächtige Villen mit einem Swimmingpool auf einem Hügel von 1.143 bis 1.818 m². Das Projekt ist in einem einzigartigen und erkennbaren modernen tropischen Stil mit abgerundeten Kurven gebaut. Die Villen sind ungewöhnlich modern und einzigartig im Design, haben 2 oder 3 Ebenen; Es gibt 2 Arten: Typ B ( 4 Schlafzimmer ) haben eine Gesamtfläche von 625 qm., und Typ C ( 5 Schlafzimmer ) hat eine monumentale Fläche von 1246 qm. Das Interieur umfasst ein geräumiges und helles Wohnzimmer und ein offenes Esszimmer sowie eine voll ausgestattete Küche. Außenbereiche eignen sich für Outdoor-Aktivitäten, Veranstaltungen oder Poolpartys. Auf dem Dach befindet sich ein stilvoller Pavillon, der als Ort für Familientreffen, eine Grillparty oder andere Outdoor-Aktivitäten genutzt werden kann. In der Nähe des Komplexes gibt es die notwendige Infrastruktur - Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Bars, Einkaufszentren, Massagesalons, Apotheken, Clubs, Parks, ein Markt, auf dem Sie immer frisches Obst, Gemüse, kaufen können, Meeresfrüchte usw. EINFACH: - Parken - Videoüberwachung - Sicherheit rund um die Uhr - Management im Komplex - Pool - Parken - Klimaanlage - Wi-Fi Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir wählen gerne das beste Objekt in Thailand für Sie aus! Rechtliche Unterstützung als Geschenk!