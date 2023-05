Villa Villa s udobnoy planirovkoy

HIGHTONE SEVIEW VALLAS & GARDEN ist ein Elitedorf, das aus 11 Premium-Villen mit Swimmingpool und Panoramablick auf das Meer besteht.



Jede der Villen ist mit eingebauten Möbeln ausgestattet, die maximale Funktionalität und Komfort bieten und gleichzeitig freien Platz bieten.



Der Villenkomplex befindet sich auf einem Hügel 380 Meter über dem Meeresspiegel.

Das Projekt befindet sich in: Karon Beach, Karon, Distrikt Mueang Phuket, Phuket 83100, Thailand.



Trotz der Tatsache, dass sich das Projekt im Epizentrum des touristischen Lebens befindet, bewahren die Hightone Villas eine Atmosphäre der Privatsphäre und Privatsphäre.



Weit weg vom Dorf liegt Karon Beach, berühmt für seine Schönheit, Länge und singenden Quarzsand!

Die Fahrzeit mit dem Auto von Karon Beach dauert nicht länger als 5 Minuten.



Entwässerungssysteme, Regenwasserkanäle und Entwässerung vermeiden Überschwemmungen während der Regenzeit, und die spezielle Straßenoberfläche des Innenverkehrs verhindert das Verrutschen.



In der Nähe des Komplexes befindet sich die erforderliche Infrastruktur.



Hightone Seaview Villas & einzigartiges Projekt in einer einzigartigen Lage und Sie haben die Möglichkeit, Eigentümer einer der Villen zu werden - Perlen dieses prestigeträchtigen Komplexes!



EINFACH:

- Pool

- Sicherheit rund um die Uhr

- Dachpool

- Garten

- Wäsche

- Überdachter Parkplatz

- Videoüberwachung rund um die Uhr





