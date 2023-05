Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey

Phuket, Thailand

von € 273,267

585 m² 3 Wohnungen

Kapitulation vor: 2023

In dem Komplex: Das Projekt nimmt eine Landfläche von 7 629 m² (4,8 Paradies) ein. Auf diesem Gebiet gibt es 11 Luxusvillen. Auch in den 7 -Handelshäusern im Einkaufszentrum Fifth Element Plaza, 24-Stunden-Sicherheit, private Binnenstraßen, eine große Auswahl an grünen öffentlichen Bereichen. Es gibt Seen und Bäume, eine Atmosphäre von Luxus und Ruhe In der Villa: Sie werden sicherlich die perfekte Synchronisation von modernem Design mit asiatischer Farbe zu schätzen wissen. Die Villen in diesem Komplex sind unvergleichlicher Komfort und Einsamkeit in einer sorgfältig durchdachten, gemütlichen und stimmungsvollen Atmosphäre. Das Projekt umfasst: separate Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad und WC; große, geräumige Wohnzimmer und Esszimmer; privater Parkplatz, ein Gebiet mit üppiger tropischer Vegetation, Erholungsgebiete im Schatten sowie ein privater Pool von mehr als 40 qm.