Villa Botanica Ocean Valley

Phuket, Thailand

von € 654,110

272 m² 1 Wohnung

Botanica Modern Loft II ist ein Projekt von luxuriösen und modernen Villen mit einem Swimmingpool am Bang Tao Beach im Westen von Phuket. Das Dorf liegt in einer ruhigen Gegend in der Nähe der entwickelten Infrastruktur von Bang Tao Beach. Der Komplex besteht aus 52 Wohnungen und wurde von Botanica Luxury Phuket Co., Ltd. entwickelt. Die Häuser sind in einem modernen Stil gebaut. Das Projekt bietet komfortable Villen mit 3 bis 5 Schlafzimmern und einer Fläche von 289 m², 332 m² oder 360 m². Geräumige Schlafzimmer mit Panoramafenstern bieten Blick auf einen privaten Pool oder einen privaten Garten. Die moderne Küche ist mit allem Notwendigen ausgestattet. Das Meer und der Strand, an dem sich die Strandclubs Catch, Xana und Maya befinden, sind nur 15 Minuten entfernt! Der Blue Tree Water Park sowie ein Yoga-Zentrum, Restaurants und Cafés erreichen Sie nach einer 5-minütigen Autofahrt. In der gleichen Gegend gibt es einen Golfclub, Einkaufsgalerien und eine Boat Avenue mit Restaurants und dem Villa Market Supermarkt, internationalen Schulen, Fitnessclubs und anderen Infrastrukturen, die für Erholung und Leben notwendig sind. EINRICHTUNGEN DES LCD: - Grillplatz - Garten - Parken - Sicherheit rund um die Uhr - Pool - Videoüberwachung rund um die Uhr Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!