Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo

Pa Tong, Thailand

von € 221,275

Kapitulation vor: 2018

< p > Der Bay and Beach Club ist DER EINZIGE WOHN IM STRAND IN PATONG. < p > Ein raffinierter Komplex an einem der schönsten Strände der Welt. Perfektion ohne Kompromisse, jedes Element dieses mit Spannung erwarteten Komplexes wird mit sorgfältiger Liebe zum Detail angegangen. < p > Das Hotel liegt direkt am Strand in einem von Palmen gesäumten Gebiet, ergänzt durch das schöne Ultramarinblau der Andamanensee, Das macht Ihren Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Es bietet internationale Standard-Sterndienste und -einrichtungen 5. Der Kudo Beach Club, Bar & Restaurant bietet eine köstliche Auswahl an Speisen und Getränken. < p > Die Bucht bietet 26 neue Luxus- und geräumige Zimmer mit einer voll funktionsfähigen Küche, Alle im besten zeitgenössischen Stil gestaltet. Einige Unterkünfte bieten einen entspannenden Whirlpool auf dem Balkon für Ihren besonderen Urlaub. < p > Lage < p > The Bay & Beach Club bietet absolute Unterkünfte am Strand im Herzen von Patong. < p > Kaufbedingungen < p > Mietgarantiebedingungen < br /> 8 % NET-Mietgarantie (vorbehaltlich WHT) für die ersten Jahre 2, 7 % NET-Mietgarantie (vorbehaltlich WHT) für die nächsten 13 Jahre (keine Wartungsgebühren, seit 15 Jahren kein Strom, kein Wasser, kein sinkender Boden ...). Die Mietgarantie wird jedes Jahr im Voraus bezahlt. Die erste Zahlung der Mietgarantie erfolgt innerhalb von 30 Tagen, sobald das Gerät vollständig bezahlt ist. < p > Rückkaufoption < br /> Optionaler Entwicklerrückkauf nach 15 Jahren zu einem Startpreis + 10 %. < br / > Nach 15 Jahren Verhandlungen mit dem Entwickler über ein neues Mietgarantieprogramm. < p > Zahlungsbedingungen < br / > 200.000 Baht Reservierung Anzahlung < br / > 50 % bei Unterzeichnung des Kaufvertrags innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung des Reservierungsvertrags. < br / > 50 % (weniger Anzahlung) innerhalb von 3 Monaten. < p > Der Käufer kann das Gerät jederzeit (ändern Sie den Namen im Mietvertrag) für 15 Jahre weiterverkaufen, und der neue Käufer wird zuerst die gleichen Garantiebedingungen einhalten Käufervermietung < p > Eigentümervorteile < ul > < li > Zuteilung der wöchentlichen Nutzung pro Jahr zu jedem Zeitpunkt einschließlich PEAK SEASON. < li > VIP-Besitzerkarte mit kostenlosem täglichen Transport und Gruppenvorteilen plus Aktivitäten. < p >