Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL

Mijas, Spanien

von € 306,500

98–151 m² 2 Wohnungen

Kapitulation vor: 2024

Jardines de las Lagunas Fase II

Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und Penthäusern mit Pool, Fitnessraum und Sauna in Las Lagunas de Mijas

Beschreibung

Die Wohnanlage besteht aus geräumigen Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie erstaunlichen Penthäusern mit 3 Schlafzimmern. Das Projekt wird spektakuläre Terrassen begeistern und Ihr Zuhause in Ihr eigenes Paradies verwandeln. Alle Apartments finden in der Garage und in der Speisekammer statt.

Als Innovation wurde in einer neuen Phase des Projekts eine Fußbodenheizung in Badezimmern hinzugefügt. Es ist ein saubereres und effizienteres Heizsystem, das Ihnen dabei hilft, eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause zu schaffen. Das Wohngebiet bietet neben den etablierten Überwachungskameras absolute Sicherheit und Ruhe.

Neben der Tatsache, dass alle Dienstleistungen und Annehmlichkeiten zu Fuß erreichbar sind, verfügt der Komplex über wunderschöne öffentliche Bereiche mit einem Swimmingpool und Gärten, die Sie mit Ihrer Familie genießen können. Kinder können Spaß auf dem Spielplatz haben, während Sie in der Sauna entspannen oder im Fitnessstudio arbeiten.

Der Komplex befindet sich in der privilegierten Gegend der Costa del Sol: weniger als 5 Minuten vom besten kommerziellen Angebot an der Küste entfernt, viele Golfplätze in unmittelbarer Nähe, 2 km vom Strand entfernt und Transportdienste fast vor Ihrer Haustür.