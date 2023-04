Wohnanlage Aqua Residential

Ausgewähltes und einzigartiges Zuhause mit klaren und lebendigen Ansichten der leuchtenden Transparenzen des Mittelmeerwassers, und Ihr Nachbar wird…. Das Meer

Aqua Residential, letztes Penthouse verfügbar. Da dies das Pilotausstellungshaus war, verleiht der Bauunternehmer Innenarchitektur und Möbel als Ergänzung. Wäre der neue Besitzer?

Ein 2-stöckiges Penthouse mit 3 BD + 2 BATHS und einem verglasten Balkon, mit dem Sie Ihren Blick bis ins Unendliche und darüber hinaus erweitern können. Ihr neues Penthouse verfügt über ein geschmackvolles Innendesign, das hochwertige Möbel in Kombination mit einer komfortablen Wohnkultur widerspiegelt. Ein großartiges Solarium ist definitiv ein Plus an diesem Penthouse.

Ausgezeichnete Lage, direkt im Mittelmeerbogen, nur 2 km vom malerischen Küstendorf La Vilajoiosa entfernt. Ein Ort mit großartigen Spaziergängen entlang der Küste, die auf Spanisch als “ Caminos de la Costa ” bekannt sind und die nur wenige aufgrund ihres entspannten und diskreten Tourismus genießen.

Die alte Geschichte ist in der Region sehr präsent, da der ROMAN TOWER von Sant Josep, dem größten Denkmal der römischen Hispania, 2 Gehminuten entfernt ist.

Von den vielen “ spanischen charmanten Dörfern ” ist La Vilajoiosa für die Tradition seiner Balkone bekannt, mit denen Nachrichten durch die Farbe der aufgehängten Blätter übertragen wurden, Die Nachrichten waren gut oder nicht. Jeder Balkon in La Vilajoiosa kann fotografiert werden.

Das integrale Design der Immobilie basiert auf Erdfarben und Blues in verschiedenen Farben, um die Natur zu kombinieren, die die Umwelt umgibt. Es ist einfach schön zu sehen, wie sich die Töne in der Innenausstattung des Hauses widerspiegeln, so dass man sich "fühlen" kann, wenn man ständig mit der Umwelt in Kontakt kommt, jederzeit ein Gefühl von Frieden und Gelassenheit vermitteln.

Aqua Residential…. Heute können Sie die Adresse Ihres NEUEN Hauses im Mittelmeerbogen schreiben.

Ausstattung im Freien:

• Schwimmbad mit Blick auf die Unendlichkeit,

• Chill-Out-Bereich mit Panoramablick über das Mittelmeer

• Kinderspielplatz

• Fitnessstudio



Häuser mit hochwertigen Oberflächen.

Küche. Voll möbliert mit Soft-Close-Schubladen und Schränken.

Küchen sind mit folgenden Geräten der Marke EAS Electrics ausgestattet:

• Glaskeramikkochfeld.

• Elektroherd.

• Mikrowelle.

• In Wandeinheit eingebaute Dunstabzugshaube.

• Einbaukühlschrank.

• Eingebauter Geschirrspüler.

Elektrische Installation und Beleuchtung.

Klimaanlage und Warmwasser.

Elektrische Fußbodenheizung in Badezimmern.

Erdwärmepumpe für die Warmwasserbereitung im Inland.

Penthouse 6-D

3 BD & 3 Bäder mit 100,91 ms2 Wohnfläche + 14,45 ms2 überdachte Terrasse und 58,89 ms Solarium

Gesamt mts2: 169,61 ( mit Terrasse & Solarium )

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Preis: 690.000 € + 10% IVA ( MwSt. )

Reserve: 6.000 € + 10% IVA

30 Tage ab Reservedatum: 30% + IVA

Notar: Saldo 70% - Bereit, bei Notary zu unterschreiben

Ihr Kauf ist durch BANK GARANTIE geschützt

Dieses Penthouse war früher ein Show-Home, und Builder würde Innenarchitektur und Möbel ( als IT IS ) ergänzen. Würde es Ihnen etwas ausmachen, der neue Besitzer zu sein?

LAGE: Das La Vilajoiosa liegt nur 40 Minuten vom internationalen Flughafen Alicante, 5 Stunden von Madrid, Marbella oder Barcelona, 1 ½ Stunden von Valencia und 15 Minuten von Alicante oder Elche entfernt.

Es gibt vier Hauptstrände in Villajoyosa: La Platja Centro ( Central Beach ) in der Nähe des Stadtzentrums, El Paradis Beach, Xarco Beach mit Wachturm und Torres Beach mit römischem Turm. Es gibt eine kleine Bucht zum Tauchen und Naturismus, die Racó del Conill. Einen Blick wert sind auch die Strände von Bon Nou und La Caleta mit ihrem hellen, klaren Wasser.

KLIMA: Bekannt als Florida des Mittelmeers, ist das Klima das ganze Jahr über sonnig und gemäßigt.

LEBENSQUALITÄT UND LEBENSKOSTEN: Bemerkenswert erschwinglich, wenn man sie beispielsweise mit Großstädten wie Barcelona, Sevilla oder Madrid vergleicht, in denen der Lebensstandard 31% beträgt% höher bei den Verbraucherpreisen.