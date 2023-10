Medyanka, Russland

von €650

Kapitulation vor: 2021

Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze zwischen Riga und Marupe, der erstklassigen Wohnraum bietet. Ein neues Wohnviertel in der gefragtesten Gegend von Riga, in dem Sie eine ideale Balance zwischen den Annehmlichkeiten der Stadt und der grünen Außenfläche, Bewegung und Ruhe und einer hervorragenden Infrastruktur genießen können. Die Umgebung Echtes Zuhause für dein Leben. Lindenholms Einzigartigkeit ist eine Gelegenheit für Metropolen mit einem Gefühl von Privathaus, einer grünen Umgebung und viel privatem Außenbereich. Lindenholms Vorteil ist ein Viertel frei von Autos. Autos können auf dem oberirdischen Parkplatz rund um den Block geparkt werden, und im Sommer stehen mehrstöckige Parkplätze zur Verfügung. Das Viertel Lindenholm besteht aus 3 fünfstöckigen Gebäuden, 1 dreistöckigen Gebäude und 2 dreistöckigen Stadthäusern mit insgesamt 197 Apartments und 12 Suiten. Es stehen Apartments in verschiedenen Konfigurationen zur Verfügung, von Studios bis zu geräumigen Apartments mit 3 Schlafzimmern sowie exklusiven Apartments in Stadtvillen. Wir möchten besonders die Apartments im Erdgeschoss mit Zugang zum Garten im Hinterhof hervorheben. In den grünen Innenhöfen von Lindenholm leben 102 Bäume im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, und Tausende von Sträuchern, Bodendecker und anderen Pflanzen schaffen eine gemütliche Parkatmosphäre. Die Pflanzenzusammensetzungen sind so gestaltet, dass der Garten zu jeder Jahreszeit veränderbar ist. Aufwickelwege mit einer Mischung aus Asphalt- und Granitschutt schlängeln sich durch Lindenholms grüne Innenhöfe. Sie sind ideal für gemütliche Spaziergänge und Radfahren oder Inlineskaten. Es gibt speziell ausgestattete aktive Erholungsgebiete mit 4 Spielplätzen für Kinder und Jugendliche, Outdoor-Trainingsgeräten, Basketball- und Volleyballplätzen, Tennistischen und einem komfortablen Garten für Yoga oder Entspannung. Zimmer Hier ist alles bereit zu leben. Der Vastint-Standard bietet ein komfortables und sicheres Wohnumfeld und eine vollständige Innen- und Außenumgebung. Jede Lösung - von durchdachten Apartmentlayouts über eine hervorragende Schalldämmung bis hin zu Innendekorationen und Annehmlichkeiten im Freien - dient dem Komfort und dem Wohlbefinden der Bewohner. Das Viertel Lindenholm bietet 107 moderne Mietwohnungen, in denen alles zum Wohnen bereit ist - funktionale Layouts, eingebaute Küchen, geräumige Balkone. Studio-Apartments 47,6 m2 Apartments mit 1 Schlafzimmer 47,8 – 60,8 m2 Apartments mit 2 Schlafzimmern 67,3 – 76,1 m2 Apartments mit 3 Schlafzimmern 86 – 90,5 m2 Apartments mit Zugang zum Garten 60,6 – 90 m2. Inklusive zu vermieten sind zwei dreistöckige Stadtvillen mit 12 Premium-Apartments. 8 funktionale zweistöckige Apartments - 2 oder 3 Schlafzimmer, 2 Terrassen von 107,5 – 121,9 m2 mit dem echten Gefühl eines Privathauses. Auf beiden Seiten des Reihenhauses befindet sich ein geräumiger privater Außenbereich, in dem Sie die Sonne, die frische Luft und die große Gesellschaft genießen können. 4 Penthouse-Apartments - 2 Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Terrasse von 94,9 – 95 m2 in den oberen Etagen der Stadtvillen bieten einen herrlichen Panoramablick auf die grüne Landschaft von Marupe. Standort Alles ist schon da. In Lindenholm ist alles leicht zu erreichen. Der Kārļa Ulmaņa-Gatve verbindet das Viertel problemlos mit dem Zentrum von Riga, dem Flughafen und Jūrmala. Hier in Pardugava und Marupe ist jedoch alles Wichtige für ein angenehmes Leben verfügbar: internationale Schulen und Kindergärten, moderne Privatkliniken, Fitnessräume und Sportzentren, Supermärkte und Servicepunkte. Qualität Wo der Komfort- und Lebensstandard Ihrem entspricht. Der Entwickler des Lindenholm-Viertels, Vastint, ist ein internationales Immobilienunternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Verwaltung von Wohn-, Gewerbe- und Hotelimmobilien. Der Schwerpunkt von Vastint liegt auf der Schaffung eines langfristigen Werts durch sozial, wirtschaftlich und ökologisch verantwortliche Lösungen. Jedes Vastint-Projekt schafft nicht nur eine komfortable Umgebung für seine Benutzer, sondern verbessert auch die Umgebung. Lindenholm wurde gemäß dem Vastint-Standard erstellt, einem internationalen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsprogramm, das in jedem Land durchgeführt wird, in dem Vastint-Projekte entwickelt werden. Dies bedeutet, dass nur getestete, nachhaltige Materialien und Lösungen, die getestet wurden, für die Konstruktion und Veredelung verwendet wurden. Während sich Lindenholm und der angrenzende Business Garden weiterentwickeln, wird die Nachbarschaft zu einem neuen Teil der Stadt und bietet ein komfortables Leben, Arbeits- und Freizeitumfeld mit hervorragender Infrastruktur nicht nur für Anwohner und Büroangestellte, sondern auch für Anwohner und Gäste.