Villa Milia Jurmala Zusätzliche Information Konzept Verbindung zwischen den Generationen, Zeitbindung, Erinnerung an die großen Menschen, die ihre Lebensgeschichte geschrieben und einen Beitrag zur Geschichte der Stadt, des Landes und der Welt geleistet haben. Dies ist wichtig, um im Gedächtnis und im Leben zu bleiben und diesen wichtigen Punkt entlang der Staffel von Generationen weiter zu bestehen. Nostalgie für die große Zeit Lettlands zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seinem Wirtschaftswachstum und schönen, klugen Menschen, die zu dieser Zeit lebten. Leute, für die die Worte: "Ich mache es für dein Land!" waren keine leeren Worte. So entstand die Idee, eine neue Lesung der berühmten Villa Benjamin zu erstellen und sie der großen Frau Emilia Benjamin - der Gastgeberin der Villa Milia - zu widmen. Architektur Die Architektur und das Interieur der Hallen sind die Kreation des lettischen Stardesigners Zane Tetere –, modern, monumental und im Jurmala-Stil, der gleichzeitig geöffnet ist. Der Projektarchitekt Zane Farm hat seinen eigenen erkennbaren, modernen, einfachen und überzeugenden und unerwartet monumentalen Stil mit Schwerpunkt auf Form und Liebe zum Detail. Das architektonische Konzept ist eine anmutige, künstlerische Mischung aus dem letzten großen, stilgesteuerten Art-Deco und dem prägnanten Funktionalismus, der in der Jurmala der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts beliebt war. Bei der Gestaltung des Projekts wurden die neuesten Technologien eingesetzt, die qualitativ hochwertigsten Naturbau- und Innenmaterialien – feine Hölzer und Marmor im Innenraum, schwarz geschnittene Komponenten an der Fassade. Die Mittelachse der gesamten Komposition ist der einsame Bonsai, der sich direkt vor dem Haupteingang befindet. Seine Eleganz wird durch einen Doppelbogen unterstrichen, wie die Tore der Zeit, der den Durchgang zum Gebäude umrahmt. Die neun Meter lange Türöffnung besteht aus speziell behandelter japanischer Kiefer. Das subtile Spielen von Farben und Halbtönen schafft zwei wichtige grundlegende Fassadenmaterialien, der edle Granit der Sandstrandfarbe des Jurmala und zwei Arten von feinkörnigem Mosaik – cremig golden und hellgrau, genau wie die kühlen Wellen der Ostsee. Eine spezielle facettierte Schnitzerei auf den Glasscheiben, die die Balkone umzäunen, verleiht dem Gebäude Leichtigkeit und spektakulären Glanz. Der kleine Wasserfall, der vor dem Eingang fließt, wickelt sich in das leise Geräusch des fallenden Wassers ein und beruhigt und stimmt sich auf die philosophische Stimmung ein. Nach der weisen alten Lehre von Feng Shui bringt fließendes Wasser Wohlstand und Reichtum in das Haus. Innenraum Die Innenausstattung der öffentlichen Räume der Villa Milia besteht ebenfalls aus seltenen teuren Materialien. In den Räumlichkeiten der Halle befindet sich ein silberner Travertin, der manchmal auch als junger Marmor bezeichnet wird. Auf seinem hellen, sanften Hintergrund stechen die Türen überwiegend effektiv hervor (die Eingangshöhe der Apartments beträgt 2,4 Meter), und die Cirikota-Paneele, aus sehr festem Holz, das ein atemberaubendes Muster aufweist. Die Vielzahl der Lichtquellen, von einem auffälligen Kronleuchter bis zu einer sanften Beleuchtung der Wände und Wohnungsnummern, macht die Objekte und Details voluminös und erweitert den Raum. Standort Der Standort des Projekts ist das Schlüsselelement jedes Immobilienprojekts, und die Villa Milia hat ein besonderes. Die Villa Milia befindet sich in: 21 Dzintaru Avenue, Jurmala, Lettland (im Folgenden als Projekt bezeichnet). Die Dzintaru Avenue ist die Goldene Meile, das Gebiet mit exklusiven privaten Villen und Luxushausgebäuden. Luxusgebäude schaffen mit seiner Sicherheit, Ruhe und Seriosität ein besonderes soziales Umfeld. Die Dzintaru Avenue ist das Zentrum von Jurmala. Gleichzeitig befindet sich das Projekt in der ersten Reihe, abseits des Lärms. Nur die Dünenfläche von 100 Metern trennt das Projektgebiet vom Meer. Ein Spaziergang zum Meer dauert nur eine Minute und ein 3-minütiger Spaziergang zum legendären Jurmala Park. Nebenan befindet sich das Restaurant des Light House Hotels, in 5 Minuten die Dzintari Concert Hall und die zentrale Fußgängerzone Jomas Street. In einer 10-minütigen Fahrt befindet sich das größte Einkaufszentrum in Jurmala mit einem Rimi-Supermarkt und dem Livu Aquapark. Beschreibung Keine Kompromisse einzugehen, nicht zwischen Schönheit oder Qualität, Infrastruktur oder Privatsphäre, modernen Technologien oder Komfort zu wählen - das ideale Projekt, so haben wir die Villa Milia entworfen. Das Clubprojekt Villa Milia (insgesamt 15 Apartments) ist eine Beispielsammlung von Immobilien. Solche Projekte sind nicht im Wettbewerb, nicht auf dem Markt, Sie sind immer gefragt und immer im Preis. Durch den Kauf einer Wohnung in der Villa Milia betritt der Eigentümer den LEGEND.club und genießt alle Privilegien und Optionen der Infrastruktur des Viertels: SPA mit Cardio-Fitnessstudio, Pilates und Yoga, Memories Restaurant und Legend.Beach Beach Club. Villa Milia ist als Fortsetzung der LEGEND positioniert. Quartal mit der gleichen Philosophie, Konzept und Qualitätsanforderungen, Im Haus gibt es nur drei (!) Böden, im Gegensatz zu herkömmlichen neu gebauten Projekten in Jurmala. Aus diesem Grund beträgt die Höhe der Decken in den ersten beiden Etagen 3,50 Meter und im letzten dritten Stock 3,80 m. Das ursprüngliche Projekt umfasst 15 Wohnungen, obwohl potenzielle Eigentümer in einem frühen Bauphase die Möglichkeit der Neuplanung durch Kombination der Wohnungen nutzen können. Die Option für die Wohnungen der ersten Stockwerke ist eine Option zur Verwaltung einer Fläche von 50 bis 150 Metern, Der Vorteil der Penthäuser ist das Dach mit Marquise, das es einem ermöglicht, sich in der Natur zu entspannen, fast ohne das Haus zu verlassen.