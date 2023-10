Wohneigentum Matīsa iela 29

Über den Komplex

Der Entwickler bietet ein neues renoviertes Projekt im Zentrum von Riga - Matīsa Street 29 an. Das Anwesen besteht aus 18 Apartments in einem 5-stöckigen Fassadengebäude und einem dreistöckigen Innenhofgebäude. Verfügbar sind 2-5-Zimmer-Apartments mit einer Größe von 49,41 bis 121,2 m2. Es ist möglich, zusätzlich Lagerräume und Parkplätze im Innenhof mit oder ohne Baldachin zu kaufen. Geplante Arbeiten innerhalb des Projekts umfassen: Aufteilung des Eigentums in das Wohneigentum; Dachersatz; Restaurierung von Gebäudefassaden; Renovierung von Treppenhäusern; Austausch des Heizsystems; Installation von Heizenergiezählern; Austausch von Eingangstüren zu den Gebäuden; Austausch von Außentüren der Wohnung; Ersatz des Abwasserrisers; Ersatz des Kaltwasserrisers; Installation der Warmwasserversorgung; Austausch elektrischer Anlagen; Landschaftsgestaltung im Innenhof; Schaffung von Parkplätzen; Renovierung des Kellergeländes und Einrichtung von Lagerräumen; Das Fassadengebäude in der Matīsa Straße 29 wurde 1935 nach dem Entwurf des Architekten Teodors Hermanovskis erbaut. Das architektonische Erbe von T. Hermanovskis ist in der Geschichte der lettischen Architektur von Bedeutung. Der Architekt ist bekannt als Begründer des funktionalistischen Stils und als Einführer der Ideen der deutschen Bauhaus-Designschule für Funktionäre. Das Gebäude wurde im funktionalistischen Stil als gemauertes Miethaus mit Geschäften im 1. Stock erbaut und hat bis heute sein ursprüngliches Volumen und seine Fassadenarchitektur bewahrt.