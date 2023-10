Medyanka, Russland

Dies ist ein einzigartiges Wiedergeburtsprojekt des historischen Zentrums von Riga, nicht nur wegen seines Ehrgeizes und seiner Architektur, sondern auch wegen der Tatsache, dass solche Projekte in letzter Zeit höchsten Qualitätsstandards entsprechen der Immobilienentwicklung wurden im zentralen Teil der Hauptstadt nicht durchgeführt. Der Abschluss der historischen Wiedergeburt des Straßenviertels von Baznicas führt dazu, dass sich das Viertel ästhetisch in die bestehende Umgebung einfügt und mit der nahe gelegenen St.Gertrude-Kirche, den Art Noveau-Gebäuden und der neuen vielseitigen Immobilienentwicklung harmoniert. Der Bau des zweiten Gebäudes des Straßenviertels von Baznicas begann 2017. Im Frühjahr 2019 wurde das Gebäude in der Ecke Lacplesa Street / Baznicas Street fertiggestellt, deren Architekt und Innenarchitekt “ SZK / Z ” Ltd. ist. und sein führender Architekt ist Ugis Zabers (Uģis Zābers), der auch dafür bekannt ist, an der Entwicklung anderer hochwertiger exklusiver Immobilien teilzunehmen. Ugis Zabers ist Architekt für das Legend-Viertel exklusiver Gebäude in Jurmala, Bulduri, das als bestes lettisches Gebäude ausgezeichnet wurde und auch Autor vieler anderer öffentlich anerkannter Projekte ist. Die Fassade des Gebäudes ist sowohl auf die Ästhetik der Baznicas Street als auch auf die des ersten Club Central Residence-Gebäudes abgestimmt, das bereits im Rahmen des Projekts geschaffen wurde, Verwendung geeigneter architektonischer Lösungen und Tonalität, Glas und anderer umweltfreundlicher Materialien. Das neue Gebäude in der Lacplesa Straße 11 hat eine Gesamtfläche von 3.990 m ², sieben Stockwerke und einen Keller, in dem sich Parkplätze befinden.