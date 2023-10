Wohneigentum B91 Kvartāls

Medyanka, Russland

von €9,000

Kapitulation vor: 2023

Dieses neue Projekt befindet sich im Innenhof in der Brivibas Street 93 im Zentrum von Riga. Es handelt sich um eine hochwertige Renovierung eines ehemaligen Gebäudekomplexes für Textilfabriken, der aus 12 gut ausgestatteten und energieeffizienten Loft-Apartments besteht. Die Apartments verfügen über große raumhohe Fenster. In einigen Apartments erreicht die Deckenhöhe bis zu 4 Meter, sodass die neuen Bewohner interessante Lösungen für das Möbeldesign planen können. Mehrere Apartments haben Zugang zu Terrassen, auf denen Sie Sommerabende genießen und die Vorteile des Wohnens in Loft-Apartments in einem ruhigen, hellen und grünen Innenhof im Zentrum von Riga erleben können. Energieeffizienz: Unter Berücksichtigung der neuen Anforderungen an die Energieeffizienz des Gebäudes wurden an den Außenwänden Isolationsarbeiten durchgeführt und energieeffiziente doppelt verglaste Fenster installiert, und jede Wohnung hat eine individuelle Wärmemessung. Jeder Raum ist mit einem Lüftungssystem ausgestattet und die Heizung erfolgt über eine Toshiba Luft / Wasser-Wärmepumpe. Diese Investitionen gelten als eine der effektivsten kostensparenden Lösungen in Mehrfamilienhäusern, mit denen die Bewohner kleine Rechnungen für ihre Wohnungen erhalten können. Finishing und Innenraum: In diesem Projekt sind alle Apartments vollständig fertiggestellt und wir helfen Ihnen gerne bei Bedarf bei Fragen zum Möbeldesign. Die Apartments sind funktional gestaltet und mit hochwertigen natürlichen Materialien ausgestattet. Es gibt Steinharzbäder, Sanitärartikel "Laufen" und "Grohe", Keramikfliesen, Laminatböden der Klasse 33 und Furniertüren, die speziell für den Komfort der neuen Bewohner ausgewählt wurden. Qualität - vollständige Renovierung: Die vollständige Renovierung des Gebäudes umfasst die Installation aller Versorgungsunternehmen - Elektroinstallationen, Wasserversorgung und Abwassersysteme. Es wurden neue Trennwände gebaut, und die Apartments sind mit Außentüren ausgestattet, die den Schalldämm- und Brandschutzbestimmungen entsprechen. Die Fassade wurde renoviert und eine neue Dachabdeckung installiert. Infolge der Renovierung wurden breite raumhohe Fenster und französische Balkone installiert. Zum Heizen wurde ein Zementstrich mit Fußbodenheizungsrohren installiert, und in den sanitären Einrichtungen wird eine elektrische Fußbodenheizung bereitgestellt. Alle Bauarbeiten wurden abgeschlossen und das Gebäude in Betrieb genommen. Es ist auch möglich, eine Garage für die 3-Zimmer-Wohnung für 18'000 € zu kaufen