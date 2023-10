Wohneigentum LIEPLEJAS

Über den Komplex

Umgeben von historischen Linden ist das Haus in Ciekurkalns der richtige Ort, wenn Sie dem Trubel der Stadt entfliehen und Ihr eigenes Haus anrufen möchten, wo Designwert, Qualität und Funktionalität mit wirtschaftlichem Nutzen kombiniert werden. Ciekurkalns ist immer noch einer der dankbarsten Bezirke der Hauptstadt, die sich in – in der Nähe des Zentrums niederlassen, Aber das eigentümliche Straßenlayout und der historische Atem ermöglichen es Ihnen, aus dem Trubel der Stadt zu verschwinden und den Frieden der Häuser zu atmen. Sie werden auf jeden Fall das Landschaftsgebiet mögen, in dem Kiefern und andere Bäume erhalten geblieben sind, ein Spielplatz für Kinder geschaffen wurde und Linden am Straßenrand wachsen, die sich um schwindelerregende Sommerabende kümmern. Einer der wichtigsten Trumpfkarten dieses Projekts ist die maximale Energieeffizienz und nachhaltige technische Lösungen, die niedrige Versorgungszahlungen gewährleisten. Die geothermische Erdwärmepumpe, deren Betrieb durch ein monokristallines Solarmodulkraftwerk auf dem Dach des Gebäudes sichergestellt wird, kümmert sich um eine energieeffiziente Lösung, die für den tatsächlichen Verbrauch bei der Bereitstellung von Wohnungsheizung und Warmwasseraufbereitung geeignet ist. Realität Die Sonne bringt den Bewohnern des Hauses Wärme und ermöglicht es ihnen, sich keine Sorgen um riesige Rechnungen zu machen, da Sonnenkollektoren bis zu 100% der Energie liefern, die für die Erzeugung von Heizung benötigt wird. Vergiss Heizkörper! Alle Apartments sind mit einer Fußbodenheizung – ausgestattet. Wärme wird durch die Böden geleitet, wodurch sie gleichmäßig verteilt werden kann, ohne dass Staub entsteht. Ein effizienter Wärmeaustausch in jedem Raum der Wohnung wird durch ein modernes Lüftungssystem – -Rückgewinnungsgeräte bereitgestellt, das trocknet die Luft nicht und sorgt für einen gleichmäßigen Luftaustausch, ohne Energie zum Erhitzen der einströmenden Luft zu verlieren. Auf dem Territorium gibt es zwei identische Gebäude, von denen jedes 15 Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit modernem und funktionalem Grundriss von 1 bis 3 Uhr steht. Die Apartments haben hohe Decken auf dem Dachboden von bis zu 4 m und große, breite Fenster, die sich bis zum Boden erstrecken. Über den Mangel an Licht muss man sich nicht beschweren! Für alle 1. Etage Apartments schöne Terrassen, 2. und 3. Etage Apartments Balkon oder Terrasse. Aus hochwertigen Bau- und Innenausstattungsmaterialien sind die Apartments vollständig fertiggestellt. Außerdem können Premium-Pakete gekauft werden, Auf diese Weise können Sie erstklassige Materialien für die Innenausstattung auswählen. Der geschlossene Bereich ist so gestaltet, dass es angenehm ist, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder auf dem Feld zu bleiben. Es enthält einen Spielplatz, einen abschließbaren Fahrradbereich, Parkplätze für jedes Apartment und Ladeplätze für Elektroautos.