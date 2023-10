Wohneigentum Green Park

Über den Komplex

Ultra energieeffiziente Räumlichkeiten; „ Gebaut für ” - Alle Räumlichkeiten sind an die Bedürfnisse des Kunden anpassbar (Planung, Anzahl der Docks, Rampen, Anzahl der Seitenknoten usw.).; Ausgezeichnete Lage – Das Gebiet des Parks grenzt an den internationalen Flughafen Riga. Nähe der öffentlichen Verkehrsmittel (Bushaltestelle in einer Entfernung von nur 500 m). 15 Minuten zum Zentrum von Riga; SMART LED SENSOR leuchtet – programmierbar, dimmbar, iPad-gesteuert, die Energieeffizienz ist um 30% höher als die von LED-Lampen, um 95% energieeffizienter als Glühlampen; Windkraftanlagen und Sonnenkollektoren werden die Verwaltungskosten der Räumlichkeiten noch weiter senken; Zugriff und Zeitsteuerung wurden installiert, Ermöglichen, dass die Geschäftsführung des Unternehmens Berichte über die Zeit erhält, die jeder Mitarbeiter bei der Arbeit verbringt, und den Zugang jedes Mitarbeiters zu den Räumlichkeiten kontrolliert; Kostenlose Werbefläche an der Fassade des Gebäudes.