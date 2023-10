Wohneigentum Mārupe Smart Park

Über den Komplex

Marupe Smart Park ist das erste moderne Konzept Business Center in Lettland. Die Gesamtfläche des Zentrums beträgt 6061 Quadratmeter und ist auf zwei Etagen ausgelegt. In der Nähe von Riga bietet der neu gebaute SmartPark an einem Ort Büro-, Lager- und Einzelhandelsmieten. Das Hauptziel des neuen Konzept-Business-Centers besteht darin, den Mietern einen funktionalen Satz von Mieträumen zur Verfügung zu stellen, um den effizienten Betrieb eines bestimmten Unternehmens und eine erfolgreiche Kommunikation zu erleichtern. Die moderne Anordnung der Räume lässt sich leicht an die Bedürfnisse der Mieter anpassen und bietet jeder Gruppe von Räumen rund um die Uhr unabhängigen und individuellen Zugang. Gruppen von Zimmern von 330 bis 1023 Quadratmetern können gemietet werden. Die Lage in Marupe zieht mit seiner hervorragenden Infrastruktur an, da sowohl der internationale Flughafen Riga als auch das Zentrum von Riga nahe beieinander liegen.