Wohneigentum ELIPSE BLC

Medyanka, Russland

von €80,280

Kapitulation vor: 2022

Wählen Sie ein Haus am Jugla-See mit zwei, drei und vier Zimmern von 44 bis 102 m2. Der Wohnkomplex Ezerjugla soll im April 2022 in Betrieb genommen werden. Der Ezerjugla-Komplex grenzt an das breite Ufer des Jugla-Sees, wo auf einer Fläche von 2.500 m2 ein gepflegter Strand mit Umkleidekabinen installiert werden soll. Ausgezeichneter Verkehr, praktische Infrastruktur und nur eine halbe Stunde vom Stadtzentrum entfernt, aber in den ersten Stockwerken der Gebäude für die Bequemlichkeit der Bewohner - kleine Gewerbegebiete für Dienstleistungen und Handel. Ezerjugla ist ein achtstöckiges Gebäude in einer landschaftlich gestalteten, sicheren Gegend. Es gibt Zwei- und Dreizimmerwohnungen, die meisten mit geräumigen Balkonen. Ihr Auto ruht nach der Fahrt auf einem der 535 Oberflächen- oder Tiefgaragen. Die Apartments in Ezerjugla werden mit voller Ausstattung angeboten, damit sich die Bewohner ohne Sorgen in das neue Haus einleben können. Alle Apartments verfügen über drei doppelt verglaste Fenster und ein 13,3 mm dickes dreischichtiges Parkett mit einer 2,7 mm hohen Deckschicht - Semi-Matt-Eiche Balticwood Oak Cottage. Alle Türen sind weiß gestrichen und die Außentüren sind furniert. Die Badezimmer sind mit Gustavsberg-Sanitärinstallationen, Salsa Biston-Bädern mit Frontplatte sowie österreichischen Eisl-Wasserhähnen und -Duschen ausgestattet. Das Design der Wände und beheizten Böden wird von italienischer Eleganz mit in Italien hergestellten Idea ceramica-Fliesen in hellen, hellen Tönen durchdrungen. In den Apartments, in denen es zwei Badezimmer gibt, von denen eines ausgestattet ist, ist das andere als Kleiderschrank mit Wasser- und Abwassereinlässen gebaut. Mehr als 600 m2 aktiver Sportbereich mit Outdoor-Trainingsgeräten, Laufbändern und Skateboardfans erwarten die Liebhaber eines sportlichen Lebensstils. Und ein eigener Parkplatz - auch für die kleinsten: In mehreren Abschnitten in der Nähe der Treppenhäuser im ersten Stock befinden sich Wagenschuppen.