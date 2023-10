Elijas iela 17

Medyanka, Russland

von €4,60M

EIGENSCHAFTEN DES GEBÄUDEES Moderne technische Lösungen Ein autonomes Lüftungs- und Kühlsystem für jede Etage (mit einzelnen Energiezählern) Ein Zentralheizungssystem mit Temperaturregelung für jeden Raum. Ein modernes (optisches) Hochgeschwindigkeits-Computernetzwerk Hochgeschwindigkeitslifte Eine flexible Layout- und Raumdekorationslösung mit der Option, sie an die Bedürfnisse jedes Mieters anzupassen. Helle Zimmer mit hohem natürlichen Licht Wirtschaftliche LED-Beleuchtung in den Räumlichkeiten Viele offene Fenster bieten die Möglichkeit, natürliche Belüftung zu nutzen LAGE Das Hotel liegt neben der Straße mit dem intensivsten Zustrom von Fußgängern und Touristen in der Altstadt von Riga. Im historischen und geschäftlichen Zentrum der Stadt. Hervorragende Infrastruktur und mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen. DIENSTLEISTUNGEN Zwei separate Eingänge / von den Straßen Audēju und Kalēju/ 24/7 Zugang zum Gebäude für Mieter Ein professioneller Sicherheitsdienst (24/7) und Überwachungskameras Optisches Internet der Business Class 2 Hochgeschwindigkeitslifte Eine gut ausgestattete Rezeption / für den Eingang zur Kalēju-Straße/ Duschen im 1. Stock Reinigungsservice für Büros Professionelle Verwaltung des Gebäudes Fahrradkeller (im Hinterhof) Ein Café und ein Supermarkt im 1. Stock des Gebäudes.