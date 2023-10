Wohneigentum A6 Logistics Park

Medyanka, Russland

von €176,015

Kapitulation vor: 2015

Im schönsten Teil von Rigas “ Ruhigem Zentrum ”, umgeben von Jugendstilgebäuden der Kulturstiftung der UNESCO, erscheint das TAL RESIDENCE-Gebäude – als zukünftiges architektonisches Denkmal des 21. Jahrhunderts. Exklusivität von Standort- und Architekturlösungen sowie eine Tiefgarage – sind die einzigartigen Vorteile des Projekts. Die Offenheit und Transparenz der modernen Architektur des Gebäudes ermöglicht es den Bewohnern, einen atemberaubenden Blick über die historischen Gebäude der Nachbarschaft zu genießen, durch die Panoramafenster und die riesigen Terrassen. TAL RESIDENCE – eine Hommage an das große Genie, Schachspieler, Bürger von Riga – Mikhail Tal, sowie an die Traditionen und die Geschichte der Stadt Riga. Adventurismus, Ultimatismus bei der Entscheidungsfindung, unerschöpflicher Optimismus und Energie, die Mikhail Tal auf seinem Lebensweg begleiten, wurde zur Inspirationsquelle und half dabei, die Schöpfer von TAL RESIDENCE in architektonischen Lösungen zu reflektieren.