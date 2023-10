Tērbatas Biznesa Centrs

Medyanka, Russland

von €510

Kapitulation vor: 2017

Die Einheit von Ruhm und Benutzerfreundlichkeit, die Verschmelzung von Modern und den aktuellsten Technologien. Diese Beschreibungen geben einen wahren und fairen Überblick darüber, wie das neue achtstöckige Zentrum auf der Brīvības Street gebaut wurde. Die Hauptaufgabe bestand darin, komfortable, gemütliche Büros und geräumige Räumlichkeiten mit Schaufenstern in einem Gebäude zu kombinieren. Die Räumlichkeiten mit Schaufenstern (870 m2) befinden sich in drei Etagen (Keller, Erdgeschoss und erster Stock) und sind durch eine Treppe miteinander verbunden, Für den Komfort der Einwohner und Besucher steht ein Lastenaufzug zur Verfügung. Die Planung und Dekoration erfolgt nach individuellen Vorschlägen. Diese Räumlichkeiten eignen sich perfekt für Geschäfte, Banken und andere Unternehmen. Die Grundfläche des großen und gut beleuchteten Bürogebäudes auf 3 bis 6 Etagen beträgt 120 und 340 m2. Das vielseitige Angebot an alternativen Planungsoptionen wird die Wünsche und Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden erfüllen. Was am meisten beeindruckt, ist der hochmoderne Stil und die exklusive Planung von 7 bis 8 Etagen, ein wunderbarer Blick von den Terrassen der oberen Etagen, hochwertige Dekoration und Komfort der Räumlichkeiten. Alle Büros sind mit Sicherheitsalarmsystemen, Videotürtelefonen, Telefon- und Internetkabeln ausgestattet. Für den Komfort der Menschen steht ein Hochgeschwindigkeitsaufzug zur Verfügung. Das Gebäude befindet sich unter vierundzwanzig Stunden Wachmann.