Über den Komplex

Das Panorama Plaza, Handels- und Bürozentrum in der Nähe der zentralen Autobahn zwischen Jurmala und dem Zentrum von Riga, ist ebenfalls Teil des Panorama Residence-Komplexes. Finanzorganisationen, medizinische Praktiken, Handels- und Dienstleistungsunternehmen und andere Mieter machen das Zentrum bei Besuchern sehr beliebt. Neben all unseren anderen Projekten passt das Gesamtdesign des Komplexes harmonisch in die umliegende Landschaft. Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt über 7.700 m². Im ersten Stock befinden sich Cafés und Einkaufsmöglichkeiten. Der zweite, dritte und vierte Stock sind von Büros bewohnt. Es gibt auch eine Grund- und Tiefgarage mit insgesamt 136 Parkplätzen.