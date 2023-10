Wohneigentum Mežaparka Village

Medyanka, Russland

Komfort und Eleganz in der Stadt! Das Stabu 100 befindet sich am ruhigen, malerischen Stadtrand des Zentrums von Riga. Das Haus zeichnet sich durch einen monolithischen Betonrahmen, hohe Energieeffizienz und stilvolles Design aus. Das moderne Design umfasst Loggia und dekorative Betonplatten mit einem Muster, das an Champagnerschaum erinnert. Preise ab 1.580 EUR / m ². Flexible Transaktionsbedingungen - Wir bieten geteilte Zahlungen oder Rabatte an. Wir zahlen für die Immobilienbewertung für Banken. Zusätzliche Information Das Gebäude verfügt über sieben Etagen, 33 Apartments und zwei Geschäftsräume mit einer Gesamtfläche von 243 m ². Hochgeschwindigkeitsaufzug. Ab dem 4. Stock gibt es auf einer Seite des Gebäudes einen herrlichen Blick auf die Altstadt, Auf der anderen Seite sehen Sie die romantischen Dächer des historischen Zentrums von Riga. Das Projekt sieht gemütliche Apartments mit einem Zimmer, zwei Zimmern, drei Zimmern und vier Zimmern mit einer Fläche von 41 bis 131 m2 vor. Zweikammer-Doppelglasfenster halten Wärme perfekt und schützen vor Straßenlärm. Alle Apartments werden komplett fertiggestellt angeboten. Natürliche Materialien werden maximal verwendet. Die Badezimmer haben Fußbodenheizung und hochwertige Sanitäranlagen. Internetkommunikation gezeichnet. Eine spezielle Abrechnung elektronischer Versorgungsunternehmen sorgt für mehr Komfort in der Bevölkerung. Der Innenhof ist eingezäunt, gut beleuchtet und grün. In der Landschaft gibt es einen Kinderspielplatz, auf dem Autos und Fahrräder geparkt sind. Der Bau des Gebäudes begann im Jahr 2018. Das Projekt wurde in Betrieb genommen!