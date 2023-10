Nordöstlicher Verwaltungsbezirk, Russland

von €226,404

36–174 m² 79

Kapitulation vor: 2023

Komplexe Lage: Die Lage der Gebäude des Komplexes in Form eines dreizackigen Sterns sowie die unterschiedlichen Höhen der Gebäude ermöglichten es, für fast alle Wohnungen über dem Baumniveau eine hervorragende Aussicht zu bewahren. Darüber hinaus inspirieren die Artenmerkmale der Region dazu, neue Horizonte zu erreichen. Jedes Apartment verfügt über ein Basispaket “ Smart Apartment ”. Vergessen Sie die Angst vor dem Leck. Konfigurieren Sie Ihre Technologie- und Elektrizitätsmanagement-Skripte. Kommunizieren Sie mit “ Smart Apartment ” Stimme. Und das Vorhandensein von Vorratskammern ermöglicht es Ihnen, eine perfekte Ordnung und Komfort in Ihrer Wohnung aufrechtzuerhalten Transportzugänglichkeit: Zur U-Bahn « Prospekt » - 3 Minuten zu Fuß, 4 Minuten zur SVH, 9 Minuten nach TTK, 11 Minuten nach MKAD, 12 Minuten zum Gartenring Interne Infrastruktur: Das Außengebiet des Komplexes ist bedingt in drei Zonen unterteilt. Die Haupteingangsgruppe ist ein offener Bereich von Geschäftsräumen (Kaffeegeschäft, Apotheke, Schönheitssalon). Im geschlossenen Bereich des Hofes fließt die Zeit wie in Zeitlupe. Bänke, Liegestühle, Züge und Gartenschaukeln laden zum Entspannen ein oder zwei Stunden allein mit sich selbst oder in einer kleinen Firma ein. Im östlichen Teil des Territoriums gibt es Spielplätze für Kinder unterschiedlichen Alters sowie Sportplätze. Den Autoren des Projekts gelang es, die Atmosphäre von Kinderfilmen wiederherzustellen!