Čaka iela 83/85

Naro-Fominskiy gorodskoy okrug, Russland

von €56,036

30–99 m² 115

Kapitulation vor: 2022

Komplexe Lage: Ein einzigartiger Wohnkomplex, 20 Minuten von Moskau entlang der Kiewer Autobahn entfernt und von einem unberührten Wald umgeben. Im « Park April » ist es einfach, das Leben in der Natur zu genießen, ohne den üblichen Komfort aufzugeben. Dies ist dank einer einzigartigen Kombination der Vorteile des Komplexes möglich. Das LCD, das an drei Seiten von Wald umgeben ist, bietet Ihnen die Möglichkeit, tief zu atmen und eine schöne Aussicht zu genießen. Die entwickelte Infrastruktur, die Erreichbarkeit des Verkehrs und ein hohes Maß an Sicherheit sorgen für Ruhe und Gelassenheit Transportzugänglichkeit: MKAD 20 Minuten entlang der Kiewer Autobahn entlang einer modernen Autobahn. Bushaltestelle 200 Meter vom Haus entfernt. 9 Landtransportwege, Busse zu den U-Bahn-Stationen Südwest, Salaryevo, Rumyantsevo, Troparevo. 25 Minuten an der MDC D4 zur Kiewer Station Interne Infrastruktur: Die entwickelte Infrastruktur des Wohnkomplexes umfasst eine städtische Schule, einen Kindergarten, ein Einkaufszentrum und andere Einrichtungen. Die Lage der Häuser ist sorgfältig durchdacht, so schöne Aussichten auf die ruhigen Innenhöfe und den umliegenden Wald öffnen sich von den Fenstern und in nur 10 Minuten erreichen Sie mit persönlichen oder öffentlichen Verkehrsmitteln eine der zwanzig Schulen, Klinik oder moderner Sportpalast. Natürlich wird es im April auch Einkaufskomplexe, Fitnesscenter und vieles mehr geben. Für das Dach werden Fliesen verwendet, die hervorragende Wärme- und Geräuschisolationseigenschaften aufweisen. Dank der Keramikwände während des ganzen Jahres wird das Haus ein gesundes Mikroklima haben, und das belgische Ziegelfutter verleiht den Fassaden einen besonderen Charme. Sie können ein einzigartiges Wohnformat erstellen, das zu Ihnen passt. Geräumige Küche - Wohnzimmer, separates Büro für Arbeit, Hauptschlafzimmer mit Ankleidezimmer und Bad - Apartment mit kostenlosem Layout ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Ideen zu verwirklichen Auf drei Seiten ist der Park April von Wald und geringer privater Entwicklung umgeben. In der Nähe gibt es keine schädlichen Industrien. Zu Fuß erreichen Sie zwei Flüsse und ein Waldmassiv, von wo aus eine erfolgreiche Windrose frische Luft bringt Die Bewohner von Park April haben Zugang zur entwickelten Infrastruktur vom April: zwei Dutzend Bildungseinrichtungen, eine Sportschule, ein moderner Sportpalast, Kliniken, Fitnesscenter, Geschäfte und Einkaufskomplexe. Alle Einrichtungen sind nicht länger als 10 Autominuten entfernt.