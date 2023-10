Wohneigentum Jaunā Mežaparka 34

Medyanka, Russland

Manufaktūra ist einer der am schnellsten wachsenden Gewerbegebiete in unserem Portfolio. Auf dem Gelände gibt es viele Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die in den Bereichen Poligraphie, Möbelproduktion, Velosport und Motosport tätig sind. Die angebotenen Räumlichkeiten eignen sich sowohl für diejenigen, die Räumlichkeiten für Bürobedürfnisse suchen, als auch für Unternehmer, die die Produktion aufnehmen, Waren verkaufen oder in einem Lagerhaus lagern möchten. Die Mietgebühr wird in Abhängigkeit von der Hauptfunktion der Räumlichkeiten und der Notwendigkeit einer Raumanpassung festgelegt. Die verfügbare Fläche beträgt 10m2 bis 2 500m2 und mehr. Gesamtfläche 32 000m2. Einzigartige Räumlichkeiten sind mit einem separaten Eingang im ersten Stock verfügbar.