Elizabetes 2A

Moskau, Russland

von €145,582

25–117 m² 9

Kapitulation vor: 2025

Portland - ein Küstenviertel von 8 Häusern bis zu 29 Stockwerken mit Geschäftswohnungen in der Region Pechatniki in der South Port Street Das Architekturprojekt « PORTLAND » wurde von De Architekten Cie entwickelt. Der Komplex besteht aus 2 Linien. Jedes verfügt über 4 Türme, die durch Einkaufsgalerien verbunden sind, die ruhige Höfe bilden. Die abgestuften Fassaden sind mit Betonfliesen und Klinkerziegeln ausgekleidet. Die Design-Lobby bietet rund um die Uhr einen Concierge-Service. In der Wohnanlage « PORTLAND » werden viele Planungslösungen des europäischen Formats angeboten, Penthäuser befinden sich in den letzten Etagen. Ein Teil der Apartments wird ohne Wände gemietet und ein Teil mit einem Unterbezirk. Deckenhöhe von 3,1 bis 4 Metern. Es ist möglich, Wohnungen zu kombinieren. Bei dem Projekt war die Hauptdekoration der Wohnung ein malerischer Blick auf den Moskauer Fluss. Der Wohnkomplex « PORTLAND » verfügt über eine entwickelte Infrastruktur. Das Projekt zur Verbesserung des Innenhofs und der Promenade wurde von Spezialisten des West 8-Büros entwickelt. Auf dem geschlossenen Gebiet gibt es Spielplätze für verschiedene Altersgruppen, 3 Mörtelzonen, einen Basketballplatz und eine Hundewanderplattform. Das Projekt bietet einen Dachgarten mit einem Stylo, von dem aus Sie direkt zum Innenhof hinuntergehen können. Entlang des Wassers sind Promenaden für entspannende Spaziergänge angeordnet. Im gesamten Komplex sind moderne Sicherheitssysteme installiert, Gegensprechanlagen angeschlossen und rund um die Uhr Videoüberwachung durchgeführt. Die geschützte Tiefgarage ist für Autobesitzer ausgestattet. Es gibt Vorratskammern zur Aufbewahrung von saisonalen Dingen. Der Wohnkomplex « PORTLAND » befindet sich im nördlichen Teil des Bezirks Pechatniki am Ufer des Moskauer Flusses in den Gewässern des südlichen Flusshafens. Hier ist die längste Flussküste der Stadt — 13 Kilometer. Rund um das Gebiet des Südhafens gibt es mehr als ein Dutzend Einkaufszentren und Supermärkte. Zu Fuß erreichen Sie alles für ein angenehmes Leben: Fitnessclubs, Restaurants, Cafés, Buty Salons, Servicefirmen und vieles mehr. In unmittelbarer Umgebung gibt es eine Vielzahl von Parks.