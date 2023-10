Wohneigentum Zālīša 6

Medyanka, Russland

von €219,200

Kapitulation vor: 2018

Die Club Central Residence ist ein einzigartiges Beispiel für moderne Architektur, die für die Anforderungen aktiver und erfolgreicher Stadtbewohner entworfen und entwickelt wurde. Das Außen- und Innendesign der Club Central Residence wurde von der berühmten lettischen Architektin Zane Tetere entworfen und mit ihrer praktischen Einstellung entwickelt. Die Fassade der Eigentumswohnung entspricht der ästhetischen Dynamik des Baznicas-Straßengebäudes. Sein Hauptaugenmerk - dunkler, reflektierender Erkeraustausch mit verglasten Schaufenstern und dekorativen gewölbten Elementen. Dieses elegante 7-stöckige Gebäude verfügt über 20 Apartments mit 3 Meter hohen Decken und vollem Finish aus hochwertigen und umweltfreundlichen Materialien. Die Apartments im sechsten und siebten Stock verfügen über separate, geräumige Terrassen mit Blick auf das malerische Stadtbild. Der erste Stock bietet Platz für ein Geschäft oder einen Schönheitssalon mit separatem Eingang zu den Wohnteilen des Hauses und der Straße. Hinter der Eingangslobby und dem Concierge-Platz befindet sich eine Clubeinrichtung mit eingeschränktem Zugang, in der sich die Bewohner des Hauses und ihre Gäste entspannen und Treffen abhalten können. In der Treppe des Gebäudes - ein ruhiger eingebauter Aufzug mit einem Innenraum, der zu den Lösungen der Eingangslobby passt. Die Club Central Residence ist ein durchdachtes, modernes Wohnprojekt, bei dem Komfort und Sicherheit die Hauptqualitäten sind. Der Titel der Eigentumswohnung ist nicht nur ein leerer Name - er bedeutet alles, was für jeden modernen Stadtbewohner wesentlich ist. Die Club Central Residence ist ein modernes und komfortables Wohnumfeld im Herzen des städtischen Lebens. Es bedeutet Leben im Rampenlicht. Das Interieur der Club Central Residence wurde von einem der führenden Spezialisten für Interieur im Baltikum - dem Architekten Zane Tetere - entworfen. Innenarchitekturlösungen entstehen hier durch ihre praktische Haltung mit Blick auf Details. Das Ergebnis ist ein Milieu, in dem Sie sich gemütlich und wohl fühlen können. Die Wohnung ist leicht an die anspruchsvollsten Anforderungen anpassbar. Die Apartments verfügen über hohe Decken, eine bequeme Planung und ein komplettes Finish, ergänzt durch diskrete Akzente aus hochwertigen, umweltfreundlichen Materialien. In jeder Wohnung befinden sich zwei Badezimmer, von denen sich eines neben dem Schlafzimmer befindet, und eine gemütliche Küche in der Nähe des Wohnzimmers. Die Apartments sind mit Einbauschränken ausgestattet, die Wände im Wohnbereich sind mit eleganten feinen Latten und Relief-Hintergrundbildern der Designklasse verziert. Die Böden im Wohnbereich sind mit Naturparkett bedeckt, in den Badezimmern und in der Duschzone – mit natürlichen Steinplatten. Die Apartments im sechsten und siebten Stock verfügen über separate, geräumige Terrassen mit Blick auf das malerische Stadtbild.