Wohneigentum Lāčplēša 24

Oktyabrsky District, Russland

von €9,000

Der NP Jelgava Business Park ist einer der am besten rekonstruierten Industrieparks in Lettland mit 23 ha Kopejo Platiba und einer leasierbaren Fläche von mehr als 70 000 m2. Der Industriepark befindet sich im historischen Gebiet der Automobilindustrie RAF (Rigaer Automobilfabrik), das war viele Jahre lang eines der wichtigsten Industrieobjekte in der Volkswirtschaft des Landes, Daher eignet sich der NP Jelgava Business Park besonders für die Produktion mit Hochleistungsstromversorgung und bietet geräumige Produktionsanlagen. Strategisch vorteilhafter Standort für Unternehmen – Stadt Jelgava - eines der Industriezentren in Lettland mit hochentwickelter Infrastruktur und langen Produktionstraditionen. Plus Möglichkeiten, qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen und das Unternehmen schnell zu wachsen. Der Gewerbepark NP Jelgava kann Razosana-Räumlichkeiten, Lager- und Büroflächen mieten.